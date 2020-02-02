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Момент аварии попал на видео: водитель «Инфинити» убил припаркованный «Рено» в центре

ДТП случилось на улице Свободы в Ярославле

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«Инфинити» влетел в припаркованную машину

«Инфинити» влетел в припаркованную машину

Что это было: скользкая дорога или агрессивное вождение, — ещё выяснят специалисты. 1 февраля на улице Свободы в Ярославле произошло ДТП: «Инфинити» на скорости развернуло в припаркованные у дома № 54 автомобили. Больше всего досталось «Рено», который принял на себя удар — машину сильно покорёжило ударом в заднюю часть.

Всё произошло около 10 часов утра. 

— В «Рено» в это время находился водитель, — рассказал очевидец произошедшего Женька Степанов.

«Рено» задела ещё один автомобиль

«Рено» задела ещё один автомобиль

Прохожие говорят, что мужчина за рулём «Инфинити» пытался сбежать и был нетрезв.

— Немного до 1 промилле не хватило,— добавил Женька Степанов. — Сотрудники ГИБДД зафиксировали состояние опьянения. От медицинского освидетельствования водитель отказался.

Момент аварии попал в запись регистратора автомобиля, который ехал сзади. Многие водители считают, что иномарку занесло из-за резкого манёвра и скорости.

В УМВД Ярославской области подтвердили, что среди пострадавших водитель «Рено», но врачи отпустили его на домашнее лечение. По предварительной информации причиной ДТП назвали то, что водитель «Инфинити» не справился с управлением. 

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (18)

алекс
2 фев 2020 в 10:55

Судя по снежной каше на снимке надо подавать в суд на Волкова Овчарова и Трудоношина. Они не умеют обеспечивать чистоту даже на центральной улице города. Что тогда говорить о жителях Брагино Суздалки и прочее. Эти балбесы даже не удосужились летом покосить траву и она сейчас торчит из-под снега. Волков!!!! Ты получаешь в месяц столько сколько получают шесть рабочих а делаешь в шесть раз меньше каждого из них

Гость
2 фев 2020 в 12:08

Здравствуйте если бы это была моя машина рено хощяин инфинити ходил бы бедным всю жизнь.

den
2 фев 2020 в 13:11

надо ограничивать скорость до 40 км/ч в городе. и хорошо штрафовать за превышение.. такие гонщики достали