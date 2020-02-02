Момент аварии попал на видео: водитель «Инфинити» убил припаркованный «Рено» в центре

Что это было: скользкая дорога или агрессивное вождение, — ещё выяснят специалисты. 1 февраля на улице Свободы в Ярославле произошло ДТП: «Инфинити» на скорости развернуло в припаркованные у дома № 54 автомобили. Больше всего досталось «Рено», который принял на себя удар — машину сильно покорёжило ударом в заднюю часть.



Всё произошло около 10 часов утра.

— В «Рено» в это время находился водитель, — рассказал очевидец произошедшего Женька Степанов.