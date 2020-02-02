Момент аварии попал на видео: водитель «Инфинити» убил припаркованный «Рено» в центре

Что это было: скользкая дорога или агрессивное вождение, — ещё выяснят специалисты. 1 февраля на улице Свободы в Ярославле произошло ДТП: «Инфинити» на скорости развернуло в припаркованные у дома № 54 автомобили. Больше всего досталось «Рено», который принял на себя удар — машину сильно покорёжило ударом в заднюю часть.
Всё произошло около 10 часов утра.
— В «Рено» в это время находился водитель, — рассказал очевидец произошедшего Женька Степанов.
Прохожие говорят, что мужчина за рулём «Инфинити» пытался сбежать и был нетрезв.
— Немного до 1 промилле не хватило,— добавил Женька Степанов. — Сотрудники ГИБДД зафиксировали состояние опьянения. От медицинского освидетельствования водитель отказался.
Момент аварии попал в запись регистратора автомобиля, который ехал сзади. Многие водители считают, что иномарку занесло из-за резкого манёвра и скорости.
В УМВД Ярославской области подтвердили, что среди пострадавших водитель «Рено», но врачи отпустили его на домашнее лечение. По предварительной информации причиной ДТП назвали то, что водитель «Инфинити» не справился с управлением.