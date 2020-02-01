В Ярославской области эвакуировали торговый центр с кинотеатром

В Ростове Великом Ярославской области эвакуировали торговый центр «Рольма», который расположен на Пролетарской улице. Произошло это около 18 часов. Здесь расположен единственный в городе кинотеатр, поэтому народу в здании было довольно много.
— Где-то на лестнице третьего этажа сработала пожарная сигнализация. Огня и дыма посетители не видели. Людей эвакуировали сотрудники торгового центра, — сообщают очевидцы происшествия.
Правда, уже через несколько минут пришло известие, что тревога была ложной. Посетителям и работникам заведения разрешили вернуться внутрь помещения.