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В Ярославской области эвакуировали торговый центр с кинотеатром

Очевидцы происшествия рассказали, что произошло в Ростове Великом

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В Ростове Великом Ярославской области эвакуировали торговый центр «Рольма»

В Ростове Великом Ярославской области эвакуировали торговый центр «Рольма»

В Ростове Великом Ярославской области эвакуировали торговый центр «Рольма», который расположен на Пролетарской улице. Произошло это около 18 часов. Здесь расположен единственный в городе кинотеатр, поэтому народу в здании было довольно много.

Причиной стала сработавшая в здании пожарная сигнализация

Причиной стала сработавшая в здании пожарная сигнализация

— Где-то на лестнице третьего этажа сработала пожарная сигнализация. Огня и дыма посетители не видели. Людей эвакуировали сотрудники торгового центра, — сообщают очевидцы происшествия.

Людей эвакуировали сотрудники торгового центра

Людей эвакуировали сотрудники торгового центра

Правда, уже через несколько минут пришло известие, что тревога была ложной. Посетителям и работникам заведения разрешили вернуться внутрь помещения.

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эвакуировали торговый центрРостов Великий
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
1 фев 2020 в 19:06

эвакуированным выдавали противогазы?😁