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Пострадала 3-летняя малышка: в Ярославле водитель автобуса захлопнул в дверях двух девочек

ГИБДД призвала жаловаться на произвол шоферов общественного транспорта

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По вине водителя автобуса пострадала девочка в Ярославле

По вине водителя автобуса пострадала девочка в Ярославле

31 января в Ярославле по вине водителя общественного транспорта пострадала 3-летняя девочка. Произошло это в 17 часов 12 минут на остановке у дома № 80а по Московскому проспекту.

Про предварительной информации, 15-летняя девочка выходила из автобуса, держа за руку 3-летнюю малышку. Младшая девочка вышла первой. А старшая не успела, и ее руку зажало дверями. Автобус поехал и малышка, которая находилась снаружи, упала.

— В результате движения автобуса маленькая девочка получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Тем временем в ГИБДД УМВД России по Ярославской области сообщили, что только за январь этого года было выявлено 178 нарушений, допущенных водителями автобусов, все они привлечены к административной ответственности. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям общественного транспорта с просьбой быть предельно внимательными при посадке и высадке пассажиров, а также соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Жителей, которые становятся свидетелями нарушений Правил дорожного движения, попросили сообщать об этом по телефону (4852) 30-10-10.

Напомним, 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой в Рыбинске автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе. Одна из них скончалась. Между тем нашелся подонок, который говорит гадости о погибшей и глумится над ее родными и друзьями.

Если вы стали свидетелем или участником данного происшествия, свяжитесь с нами! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте», в мессенджеры (WhatsApp, Viber: +7 902 332-17-19).

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ДТПдевочку зажало в дверях
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КОММЕНТАРИИ (10)

гостья
1 фев 2020 в 18:02

Сначала выходим сами, потом помогаем малышам выйти! И водитель вас в зеркало видит и у вас все под контролем! Как можно такой крохе помочь, если ты у неё за спиной!

коля
1 фев 2020 в 18:38

Весь бардак в ПАТП начался сразу как сменился..... собственник !!!!!

бардак в ярославле
1 фев 2020 в 18:14

попам надоть заправить КПМку святой водой и об.ехать все Ярославские дороги...освятить их.