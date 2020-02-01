Пострадала 3-летняя малышка: в Ярославле водитель автобуса захлопнул в дверях двух девочек

31 января в Ярославле по вине водителя общественного транспорта пострадала 3-летняя девочка. Произошло это в 17 часов 12 минут на остановке у дома № 80а по Московскому проспекту.

Про предварительной информации, 15-летняя девочка выходила из автобуса, держа за руку 3-летнюю малышку. Младшая девочка вышла первой. А старшая не успела, и ее руку зажало дверями. Автобус поехал и малышка, которая находилась снаружи, упала.

— В результате движения автобуса маленькая девочка получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.