Пострадала 3-летняя малышка: в Ярославле водитель автобуса захлопнул в дверях двух девочек

31 января в Ярославле по вине водителя общественного транспорта пострадала 3-летняя девочка. Произошло это в 17 часов 12 минут на остановке у дома № 80а по Московскому проспекту.
Про предварительной информации, 15-летняя девочка выходила из автобуса, держа за руку 3-летнюю малышку. Младшая девочка вышла первой. А старшая не успела, и ее руку зажало дверями. Автобус поехал и малышка, которая находилась снаружи, упала.
— В результате движения автобуса маленькая девочка получила ушибы, нуждается в амбулаторном лечении, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Тем временем в ГИБДД УМВД России по Ярославской области сообщили, что только за январь этого года было выявлено 178 нарушений, допущенных водителями автобусов, все они привлечены к административной ответственности. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к водителям общественного транспорта с просьбой быть предельно внимательными при посадке и высадке пассажиров, а также соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Жителей, которые становятся свидетелями нарушений Правил дорожного движения, попросили сообщать об этом по телефону
Напомним, 28 января около 16 часов 35 минут на улице Крестовой в Рыбинске автобус сбил двух девочек на пешеходном переходе. Одна из них скончалась. Между тем нашелся подонок, который говорит гадости о погибшей и глумится над ее родными и друзьями.