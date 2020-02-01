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«ДТП с участием 10 машин»: в Ярославской области столкнулись легковушка и автовоз. Есть пострадавшие

Авария произошла в Ростовском районе

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ДТП с участием автовоза в Ярославской области

ДТП с участием автовоза в Ярославской области

— ДТП у участием десяти машин, — шутят пользователи соцсетей про аварию, которая произошла в Ростовском районе Ярославской области 1 февраля.

Здесь, около деревни Козлово, столкнулись автовоз, перевозивший восемь машин, и легковой «Форд».

— Там справа АЗС, и автовоз или оттуда выезжал, или разворачивался, — пишут водители, проезжавшие мимо.

Видео: Алексей Феофанов, «Жесть Ярославль» / Vk.com

Пока непонятно, легковушка влетела в автовоз или он задел иномарку  при повороте. Но в итоге большегруз перегородил почти всю трассу.

— ДТП произошло около 10:50. В результате пострадал 59-летний водитель «Форда». К счастью, травмы оказались несерьезными. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.

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ДТП с автовозом
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