«ДТП с участием 10 машин»: в Ярославской области столкнулись легковушка и автовоз. Есть пострадавшие

— Там справа АЗС, и автовоз или оттуда выезжал, или разворачивался, — пишут водители, проезжавшие мимо.

Здесь, около деревни Козлово, столкнулись автовоз, перевозивший восемь машин, и легковой «Форд».

— ДТП у участием десяти машин, — шутят пользователи соцсетей про аварию, которая произошла в Ростовском районе Ярославской области 1 февраля.

Пока непонятно, легковушка влетела в автовоз или он задел иномарку при повороте. Но в итоге большегруз перегородил почти всю трассу.



— ДТП произошло около 10:50. В результате пострадал 59-летний водитель «Форда». К счастью, травмы оказались несерьезными. Мужчину отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

