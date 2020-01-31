«Могут наказать невиновного»: в Ярославле ищут водителя неуправляемого автобуса, угодившего в ДТП

Активисты сообщества «Дороги Ярославля» разыскивают водителя автобуса ЛиАЗ из ПАТП-1, который спровоцировал смертельное ДТП на Московском проспекте. Общественники переживают, что ему могут приписать то, в чём он не виноват.
— Дело слишком неоднозначное, и мы уверены, что помощь помощь юриста будет нелишней, — рассказал активист «Дорог Ярославля» Темур Абдуллаев. — Если водитель автобуса согласится принять помощь, то мы готовы её оказать. Могут наказать невиновного. Ведь практика, при которой во всём винят водителей, известна, и мы бы хотели немного изменить статистику в лучшую сторону.
После ДТП водитель попал в больницу. Известно, что у него случился инсульт, но точной информации о том, в каком состоянии он сейчас находится, официально не сообщалось. Мы просим его связаться с нашей редакцией по телефону
ДТП произошло 24 января на Московском проспекте в Ярославле. Автобус