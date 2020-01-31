31 января пятница
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.04
eur 69.42
СЕЙЧАС -4°С
usd 63.04
eur 69.42

Все новости

Все новости
Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«Могут наказать невиновного»: в Ярославле ищут водителя неуправляемого автобуса, угодившего в ДТП

Известно, что после трагедии он попал в больницу

1 834
9 Обсудить

Поделиться

Водитель неуправляемого автобуса уверяет, что перед аварией перестали работать тормоза

Водитель неуправляемого автобуса уверяет, что перед аварией перестали работать тормоза

Активисты сообщества «Дороги Ярославля» разыскивают водителя автобуса ЛиАЗ из ПАТП-1, который спровоцировал смертельное ДТП на Московском проспекте. Общественники переживают, что ему могут приписать то, в чём он не виноват.

— Дело слишком неоднозначное, и мы уверены, что помощь помощь юриста будет нелишней, — рассказал активист «Дорог Ярославля» Темур Абдуллаев. — Если водитель автобуса согласится принять помощь, то мы готовы её оказать. Могут наказать невиновного. Ведь практика, при которой во всём винят водителей, известна, и мы бы хотели немного изменить статистику в лучшую сторону.

После ДТП водитель попал в больницу. Известно, что у него случился инсульт, но точной информации о том, в каком состоянии он сейчас находится, официально не сообщалось. Мы просим его связаться с нашей редакцией по телефону +7 905 133-55-11 (Telegram, WhatsApp, Viber).

ДТП произошло 24 января на Московском проспекте в Ярославле. Автобус № 41 протаранил другой автобус — заказной — и, проехав по встречке и задев еще несколько машин, врезался в дерево. Сам автобус № 41 был пуст. В нем ехали только водитель и кондуктор. А вот во втором автобусе были пассажиры. Один из них скончался на месте происшествия, 24 человека обратились за помощью медиков. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

трагедияДТПпроисшествия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

гость
31 янв 2020 в 17:46

Нужно просто публичное освещение расследования этого дела - вот тут то 76 .ру и карты в руки

Аноним
31 янв 2020 в 17:30

Инсульт увы в нашем городе приговор, ничего водитель уже никому не скажет, а на безмолвного легко все списать...

Гость
31 янв 2020 в 16:59

Известно время и место аварии. Путь первый: позвонить в скорую и узнать куда отвезли. Путь второй: позвонить в сосудистый центр областной больницы или 8-й больницы(скорее всего, территориально получится 8-я). А сам водитель может быть и не в состоянии читать новости и звонить кому-то.