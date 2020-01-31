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Кадры, от которых стынет кровь: обрушение крыши, на которой остался рабочий, сняли на видео

Монтажник работал на сносе здания, но не успел добежать до люльки

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Монтер не успел добежать до люльки, в которой находился его коллега

Монтер не успел добежать до люльки, в которой находился его коллега

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» погиб рабочий. Монтажник подрезал тяжки на крыше здания, но не успел добежать до люльки, когда конструкция начала складываться. На видео, которое есть в распоряжении «Фонтанки», попали эти жуткие кадры.

Видео: «Фонтанка»

Сейчас на месте работают пожарная, реанимация и поисково-спасательная служба.

Здание СКК начали сносить утром в пятницу, 31 января. На его месте к маю 2023 года планируют построить самую крупную ледовую арену мира вместимостью не меньше 20 тысяч мест.

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Санкт-Петербургспорткомплекссмертьрабочий
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КОММЕНТАРИИ (5)

гостья
31 янв 2020 в 17:53

Ужас!

Фото пользователя
31 янв 2020 в 16:01

видео не открывается. А если не буду кричать при просмотре? Что за заголовки!

санитар леса
31 янв 2020 в 15:57

Техника безопасности? Нет, не слышали.