Массовое ДТП в Ярославле закончилось дракой участников

Массовая авария произошла в Ярославле вечером 30 января. Около 22 часов на перекрестке Ленинградского проспекта с улицей Панина проезжую часть не поделили маршрутки № 46 и 96, а также несколько автомобилей. Одна из легковушек врезалась в ограждение.

— Водитель маршрутки № 46 хотел проскочить на мигающий желтый, а белая легковушка поворачивала под стрелку, — пишут в соцсетях очевидцы ДТП.

По предварительной информации, серьезно травмированных в ДТП нет. Правда, у участников аварии, видимо, не выдержали нервы, и они устроили драку прямо на дороге. Но, по информации на данный момент, никто из участников потасовки в полицию не обратился.