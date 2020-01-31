Массовое ДТП в Ярославле закончилось дракой участников

Массовая авария произошла в Ярославле вечером 30 января. Около 22 часов на перекрестке Ленинградского проспекта с улицей Панина проезжую часть не поделили маршрутки
— Водитель маршрутки
По предварительной информации, серьезно травмированных в ДТП нет. Правда, у участников аварии, видимо, не выдержали нервы, и они устроили драку прямо на дороге. Но, по информации на данный момент, никто из участников потасовки в полицию не обратился.
Обстоятельства аварии в правоохранительных органах пока не сообщают. Идет проверка.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
Напомним, данный перекресток признан местом концентрации ДТП. В ГИБДД рассказали о планах сделать его более безопасным. Между тем в последнее время пошла череда серьезных аварий с общественным транспортом: на Московском проспекте при столкновении двух автобусов погиб пассажир, 24 обратились за помощью медиков, в Рыбинске на переходе автобус сбил двух школьниц, одна их девочек умерла. Причины и обстоятельства этих ДТП сейчас устанавливаются. При этом не исключено, что сопутствующим обстоятельством является то, что транспортные предприятия заставляют своих водителей работать больше нормы.