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Массовое ДТП в Ярославле закончилось дракой участников

Маршрутки и легковушки не поделили проезжую часть на перекрестке Ленинградского проспекта и Панина

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Массовое ДТП в Брагино

Массовое ДТП в Брагино

Массовая авария произошла в Ярославле вечером 30 января. Около 22 часов на перекрестке Ленинградского проспекта с улицей Панина проезжую часть не поделили маршрутки № 46 и 96, а также несколько автомобилей. Одна из легковушек врезалась в ограждение.

— Водитель маршрутки № 46 хотел проскочить на мигающий желтый, а белая легковушка поворачивала под стрелку, — пишут в соцсетях очевидцы ДТП.

По предварительной информации, серьезно травмированных в ДТП нет. Правда, у участников аварии, видимо, не выдержали нервы, и они устроили драку прямо на дороге. Но, по информации на данный момент, никто из участников потасовки в полицию не обратился. 

Обстоятельства аварии в правоохранительных органах пока не сообщают. Идет проверка.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Напомним, данный перекресток признан местом концентрации ДТП. В ГИБДД рассказали о планах сделать его более безопасным. Между тем в последнее время пошла череда серьезных аварий с общественным транспортом: на Московском проспекте при столкновении двух автобусов погиб пассажир, 24 обратились за помощью медиков, в Рыбинске на переходе автобус сбил двух школьниц, одна их девочек умерла. Причины и обстоятельства этих ДТП сейчас устанавливаются. При этом не исключено, что сопутствующим обстоятельством является то, что транспортные предприятия заставляют своих водителей работать больше нормы.

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ДТПЛенинградский проспектулица Панина
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
31 янв 2020 в 10:29

пострадавшие есть??

Гость
31 янв 2020 в 10:28

У маршруток свои ПДД; свои, отличные от заводских, нормы пассажировместимости; владельцы ПАЗиков перестраивают салон по своему усмотрению, вносят изменения, нарушая заводскую конструкцию. Как они ездят объяснять никому не надо. Всё сходит с рук и давным давно. Куда ГИБДД смотрит! Вот и устраивают разборки на дороге.