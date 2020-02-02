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«Нежные все стали»: соцсети раскритиковали маму, чей малыш разбил голову в детском саду

Тем временем ЧП в Ярославле занялись следователи

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Родители в соцсетях считают, что пора переставать жаловаться на детские травмы в садах

Родители в соцсетях считают, что пора переставать жаловаться на детские травмы в садах

В одном из детских садов Дзержинского района произошло ЧП — шестилетний мальчик поскользнулся на уличной горке и ушибся головой. Да так, что ребёнок не смог встать самостоятельно, и из сада его увозили на скорой. У мальчика сильное сотрясение мозга, его оставили лечиться в больнице. Мать ребёнка рассказала об этой истории в соцсетях, но сочувствия нашла далеко не у всех. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто считает эту травму ужасной, а воспитателей ответственными. И тех, кто назвал маму с ребёнком слишком нежными. 

Травмы для ребёнка — это норма

— А в моем детстве падали, дрались, к трубе зимой языком примерзали. И никто ни на кого не жаловался, — высказалась Юлия Смирнова. — Их 25 человек, непоседы, любопытные. Не уследить за всеми. И сразу воспитатель виноват.

— Сейчас модно — в суд! Это раньше сами всё решали, — поддержал Андрей Соловьёв. 

— Если отдали ребёнка в сад, будьте готовы на что угодно. Нечего жаловаться. При родительском контроле случается, что дети падают, тащат в рот гадость и прочее, а там физически один человек не может каждого нянчить, — написала Анка Партизанка. 

Многие защищают воспитателя, не желая им наказания.

— Хватит устраивать охоту на ведьм! В вашем понимании безопасное пребывание что означает? Обложить каждого ребенка ватой и привязать к кровати? А вдруг он пойдет по комнате, запнется и убьется — не надо делать монстров из работников детсадов. Горка сделана для развлечения ваших детей, а не по злому умыслу. Воспитатель не будет каждого ребенка катать у себя на ручках, — рассудила Мария Шавина. 

— У нас с таким прогрессом беготни по судам скоро все садики, школы закроют. Будут все сидеть на домашнем воспитании и обучении. Случится дома несчастный случай — упал, ударился. Не уследили. На кого подавать в суд будут? На себя? Из мальчиков растят неженок, а девочек растят принцессами, — написала Ирина Яблокова. 

«Мамы, вы о чём? У ребёнка ЧМТ!»

Но другой лагерь комментирующих в корне не согласен с тем, что получать серьёзные травмы в детском саду — это норма для ребёнка.

— У ребенка черепно-мозговая травма, а не кожу на лбу рассекло. Неизвестно, чем эта травма аукнется и когда. Синяки и ссадины — это одно, а тут совсем другое, ребенок вообще может инвалидом остаться. Родителям терпения, малышу здоровья, и чтобы без последствий поправился, — посочувствовала Владислава Советова. — Ну, да — парниковый ребенок. Эти комментаторы, похоже, все встают после черепно-мозговых травм и идут делами занимаются. Особенно мужики, которые с температурой 37 валяются и рассказывают, как они умирают.

— Мы не можем судить, кто прав, кто виноват, так как не знаем всей ситуации, да и морального права не имеем на это, пускай сами разбираются. А вот жестокость определенных комментаторов просто поражает, — пишет Елена Батяева. 

— Все такие умные. А потом, не дай Бог, тяжёлые последствия, все-таки ЧМТ. Вы будете таскать этого ребёнка и слюни подтирать. Одно дело языком примерзнуть, другое голову разбить, — высказалась Татьяна Жемчужникова. 

— Если родители разбираться не будут, то детский сад точно все замнёт. На своём опыте знаю, — поддержала Елена Османова.

— Интересный народ. У одной с царапиной, у другой с укусом и синяком. Мамы, вы о чем? Тут черепно-мозговая травма: это разные вещи. Ваши примерзшие языки никого и не интересуют. А ребенок может инвалидом остаться. Никто не виноват, кроме малыша и его неосторожности. Но ситуации бывают разные, надо разобраться, — вступилась Юлия Янускина. 

Сейчас в этом случае в детском саду разбираются в Следственном комитете. 

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детский садтравма ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (5)

2 фев 2020 в 12:51

Дальше то что. Бывает.
А если он не в садике так, а с мамой просто на улице, на себя заявление напишет? Не уследила ведь!
Нужно понимать что это горка, и за каждый шаг ребёнка отвечать не может воспитатель.

ваш господин
2 фев 2020 в 12:26

все горки должны пройти сертификацию и лицензирования с последующей выдачей техпаспорта 😁

Гость
2 фев 2020 в 12:23

Следственный комитет занимается - это круто! Выяснить обстоятельства наезда на ребёнка в Рыбинске не могут, а здесь РАБОТАЮТ! Надо ещё омбудсмена подключить обязательно с его аппаратом для изучения всех обстоятельств. Опыт есть с "избиением" девочки в садике и увольнением воспитателя. Чего мелочиться. Все должны быть при деле и отрабатывать свой хлеб. Для полноты картины можно ещё родителей-общественников подключить. В правильном направлении идём. Уже советовали - камер надо наставить и охранников приставить к каждому ребёнку.