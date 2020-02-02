«Нежные все стали»: соцсети раскритиковали маму, чей малыш разбил голову в детском саду

Родители в соцсетях считают, что пора переставать жаловаться на детские травмы в садах Фото: Александра Савельева

В одном из детских садов Дзержинского района произошло ЧП — шестилетний мальчик поскользнулся на уличной горке и ушибся головой. Да так, что ребёнок не смог встать самостоятельно, и из сада его увозили на скорой. У мальчика сильное сотрясение мозга, его оставили лечиться в больнице. Мать ребёнка рассказала об этой истории в соцсетях, но сочувствия нашла далеко не у всех. Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто считает эту травму ужасной, а воспитателей ответственными. И тех, кто назвал маму с ребёнком слишком нежными.

Травмы для ребёнка — это норма — А в моем детстве падали, дрались, к трубе зимой языком примерзали. И никто ни на кого не жаловался, — высказалась Юлия Смирнова. — Их 25 человек, непоседы, любопытные. Не уследить за всеми. И сразу воспитатель виноват. — Сейчас модно — в суд! Это раньше сами всё решали, — поддержал Андрей Соловьёв. — Если отдали ребёнка в сад, будьте готовы на что угодно. Нечего жаловаться. При родительском контроле случается, что дети падают, тащат в рот гадость и прочее, а там физически один человек не может каждого нянчить, — написала Анка Партизанка. Многие защищают воспитателя, не желая им наказания. — Хватит устраивать охоту на ведьм! В вашем понимании безопасное пребывание что означает? Обложить каждого ребенка ватой и привязать к кровати? А вдруг он пойдет по комнате, запнется и убьется — не надо делать монстров из работников детсадов. Горка сделана для развлечения ваших детей, а не по злому умыслу. Воспитатель не будет каждого ребенка катать у себя на ручках, — рассудила Мария Шавина.

— У нас с таким прогрессом беготни по судам скоро все садики, школы закроют. Будут все сидеть на домашнем воспитании и обучении. Случится дома несчастный случай — упал, ударился. Не уследили. На кого подавать в суд будут? На себя? Из мальчиков растят неженок, а девочек растят принцессами, — написала Ирина Яблокова. «Мамы, вы о чём? У ребёнка ЧМТ!» Но другой лагерь комментирующих в корне не согласен с тем, что получать серьёзные травмы в детском саду — это норма для ребёнка. — У ребенка черепно-мозговая травма, а не кожу на лбу рассекло. Неизвестно, чем эта травма аукнется и когда. Синяки и ссадины — это одно, а тут совсем другое, ребенок вообще может инвалидом остаться. Родителям терпения, малышу здоровья, и чтобы без последствий поправился, — посочувствовала Владислава Советова. — Ну, да — парниковый ребенок. Эти комментаторы, похоже, все встают после черепно-мозговых травм и идут делами занимаются. Особенно мужики, которые с температурой 37 валяются и рассказывают, как они умирают.