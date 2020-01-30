Брали бойцы ОМОНа: в Ярославле шумного жителя многоэтажки после жалоб соседей задержали силовики

С необычными жалобами на шумного соседа в полицию обратились в Ярославле жители многоквартирного дома на улице Некрасова. Они сообщили, что в одной из квартир 48-летний мужчина бьёт по стенам и перекрытиям.



— На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи вневедомственной охраны и полиции, — сообщили в Росгвардии. — Наши сотрудники обеспечили безопасность жильцов подъезда до прибытия бойцов ОМОН, которые задержали гражданина.



В правоохранительных органах также рассказали, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и представлял опасность для окружающих. Его передали медицинским работникам.

