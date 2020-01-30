30 января четверг
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.39
eur 68.68
СЕЙЧАС -3°С
usd 62.39
eur 68.68

Все новости

Все новости
Происшествия

Брали бойцы ОМОНа: в Ярославле шумного жителя многоэтажки после жалоб соседей задержали силовики

В Росгвардии рассказали, как это происходило

1 332
3 Обсудить

Поделиться

До приезда омоновцев мужчину сторожили сотрудники Росгвардии

До приезда омоновцев мужчину сторожили сотрудники Росгвардии

С необычными жалобами на шумного соседа в полицию обратились в Ярославле жители многоквартирного дома на улице Некрасова. Они сообщили, что в одной из квартир 48-летний мужчина бьёт по стенам и перекрытиям.

— На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи вневедомственной охраны и полиции, — сообщили в Росгвардии. — Наши сотрудники обеспечили безопасность жильцов подъезда до прибытия бойцов ОМОН, которые задержали гражданина.

В правоохранительных органах также рассказали, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и представлял опасность для окружающих. Его передали медицинским работникам.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

происшествияОМОН
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

гость
30 янв 2020 в 14:11

образцово показательный выезд?

Обычно никто не приезжает...

Гость
30 янв 2020 в 14:11

...опричники в деле , только где же эти "молодцы" прячутся в темное время суток, вместе с " полицией"?

ваш господин
30 янв 2020 в 13:48

мужественные гвардейцы таки одолели бесноватого😁