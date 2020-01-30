Мама погибшей под колесами автобуса девочки ищет главного свидетеля ДТП

В 76.RU обратились родные погибшей под колесами автобуса в Рыбинске Ярославской области 12-летней девочки. Семья разыскивает водителя машины, который остановился перед пешеходным переходом, пропуская школьниц, в то время как несшийся по встречной полосе автобус сбил их.



Напомним, ДТП произошло вечером 28 января. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал автобус. Видео ДТП выложили в Сеть. На кадрах видно, как девочек протащило несколько метров по земле. От полученных травм одна из школьниц скончалась в больнице. Второй девочке повезло — она уже отпущена на амбулаторное лечение. В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.