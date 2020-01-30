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Мама погибшей под колесами автобуса девочки ищет главного свидетеля ДТП

Просим откликнуться водителя рыбинской легковушки, затормозившего перед местом трагедии

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Семья погибшей девочки ищет водителя легковушки, пропустившего ее с подругой на переходе

Семья погибшей девочки ищет водителя легковушки, пропустившего ее с подругой на переходе

В 76.RU обратились родные погибшей под колесами автобуса в Рыбинске Ярославской области 12-летней девочки. Семья разыскивает водителя машины, который остановился перед пешеходным переходом, пропуская школьниц, в то время как несшийся по встречной полосе автобус сбил их.

Напомним, ДТП произошло вечером 28 января. Две школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал автобус. Видео ДТП выложили в Сеть. На кадрах видно, как девочек протащило несколько метров по земле. От полученных травм одна из школьниц скончалась в больнице. Второй девочке повезло — она уже отпущена на амбулаторное лечение. В причинах и обстоятельствах ДТП сейчас разбирается полиция.

Просим водителя или тех, кто его знает, связаться с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку во «ВКонтакте», в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 8 910 662-17-73) или позвонить по телефону: 8 902 332-17-19.

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ДТП в Рыбинскеавтобус сбил двух девочек
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КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
30 янв 2020 в 12:42

стоянка машин запрещена , но они стоят . камеры есть , но искать приходится родственникам.полицаи животы отращивают