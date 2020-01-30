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Ребёнка с травмой головы увезли из детского сада на скорой: началась доследственная проверка

Мальчик поскользнулся на горке и не смог встать

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Шестилетнего мальчика увезли с прогулки в саду на скорой&nbsp;

Шестилетнего мальчика увезли с прогулки в саду на скорой 

В одном из детских садов Дзержинского района Ярославля после прогулки увезли на скорой шестилетнего мальчика. Ребёнок поскользнулся на горке и ушибся головой. 

— Вчера на прогулке произошёл несчастный случай. На территории сада построена ледяная горка, мальчик ударился об лёд во время прогулки, катаясь с горки. Дети говорят, он не мог даже двигаться. Ребенка увезли на скорой. Диагноз: черепно-мозговая травма, — пишет мама мальчика в соцсетях. — Дети сильно напуганы. Директор сада опрашивает детей, хотя на территории есть камеры. И это не первый случай. Неужели снова всё замнут.

Сейчас ребёнок находится на домашнем лечении. А в управлении Следственного комитета по Ярославской области уже начали доследственную проверку по жалобе родителей. 

— Появились сообщения о том, что шестилетний мальчик во время прогулки с воспитателем на территории одного из детских садов, упав с горки, получил черепно-мозговую травму. В настоящее время следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия, — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области. 

В детском саду прокомментировали ситуацию: 

— Ребёнок в полном здравии, я только что его видела в больнице. Ребёнок поскользнулся и упал. У нас все протоколы записаны, — ответила по телефону заведующая детского сада. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
30 янв 2020 в 12:47

Как обычно, накажут воспитателя...

гость
30 янв 2020 в 12:40

горку разрушить! (кривых дорог достаточно)
катки закрыть! (льда на тротуарах в досталь)
спортивные площадки ликвидировать! (недостроенных зданий хватает)
ну а как иначе?
за все эти аттракционы кто-то должен отвечать, и нест ответственность.
а за дороги, тротуары и долгострои ни кто не отвечает так что:
позакрывать и разобрать все на фиг😠

гость
30 янв 2020 в 12:36

горку накажут в данном случае?