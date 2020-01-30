Ребёнка с травмой головы увезли из детского сада на скорой: началась доследственная проверка

В одном из детских садов Дзержинского района Ярославля после прогулки увезли на скорой шестилетнего мальчика. Ребёнок поскользнулся на горке и ушибся головой.

— Вчера на прогулке произошёл несчастный случай. На территории сада построена ледяная горка, мальчик ударился об лёд во время прогулки, катаясь с горки. Дети говорят, он не мог даже двигаться. Ребенка увезли на скорой. Диагноз: черепно-мозговая травма, — пишет мама мальчика в соцсетях. — Дети сильно напуганы. Директор сада опрашивает детей, хотя на территории есть камеры. И это не первый случай. Неужели снова всё замнут.

