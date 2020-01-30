В Ярославской области грузовик на федеральной трассе сбил 7-летнего мальчика

Вчера около 17 часов в посёлке Петровское Ростовского района Ярославской области произошло ДТП — грузовой автомобиль ISUZU сбил 7-летнего мальчика. Это произошло на федеральной трассе М-8 Москва — Холмогоры.
— В отношении 20-летнего водителя возбуждено уголовное дело, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Ребёнка врачи увезли в больницу. Сейчас он проходит курс лечения. Известно, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.
— Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в упрдор «Холмогоры».
Ещё одно ДТП произошло накануне в Рыбинске. Там автобус на пешеходном переходе сбил двух девочек, одна из них позже умерла в больнице.