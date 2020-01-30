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В Ярославской области грузовик на федеральной трассе сбил 7-летнего мальчика

Стали известны подробности ДТП

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ДТП произошло на федеральной трассе М-8 в посёлке Петровское

ДТП произошло на федеральной трассе М-8 в посёлке Петровское

Вчера около 17 часов в посёлке Петровское Ростовского района Ярославской области произошло ДТП — грузовой автомобиль ISUZU сбил 7-летнего мальчика. Это произошло на федеральной трассе М-8 Москва — Холмогоры.

— В отношении 20-летнего водителя возбуждено уголовное дело, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. — Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Ребёнка врачи увезли в больницу. Сейчас он проходит курс лечения. Известно, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

— Мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в упрдор «Холмогоры».

Ещё одно ДТП произошло накануне в Рыбинске. Там автобус на пешеходном переходе сбил двух девочек, одна из них позже умерла в больнице.

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ДТППетровское
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КОММЕНТАРИИ (13)

30 янв 2020 в 12:01

Опять из за очередного глупого малолетка дело шьют водиле....

Коровьев
30 янв 2020 в 11:57

Чот я не понял. ПДД нарушил мальчик, а дело возбудили против водителя...

Гость
30 янв 2020 в 12:04

Это Россия