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Происшествия Избили фитнес-модель Подробности

«Довела человека»: сотрудники кальянной, где боксёр избил фитнес-модель, рассказали, как всё было

Владелец ярославского заведения встал на сторону агрессивного мужчины

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Избитая фитнес-модель рассчитывает взыскать с обидчика деньги

Избитая фитнес-модель рассчитывает взыскать с обидчика деньги

Дикая история в ярославской кальянной: мужчина избил девушку. Всё случилось в субботу, 25 января, в заведении на Большой Октябрьской. Девушка сидела за столиком у окна. По кадрам с камер видно — мужчина подошёл к ней, они о чем-то поговорили, затем он замахнулся и ударил её. На этом не остановился. С размаха ударял снова и снова. 

Избитой девушкой оказалась ярославская фитнес-модель Екатерина Мартюшова. После избиения девушка выглядит ужасно — у себя в Instsgram она выложила фото с выбитыми зубами, гематомой под глазом и опухшим лицом.

Инцидент произошёл в кальянной на Большой Октябрьской

Екатерина говорит: мужчина набросился на неё из-за того, что она отказала ему в близости. По кадрам с камеры трудно понять, почему вдруг произошла потасовка. Мы поговорили с сотрудниками кальянной. Они рассказали, что оба участника инцидента — частые посетители заведения. В тот день они пришли по отдельности.

— Девушка сидела и курила кальян, а парень пришёл с улицы, — сообщили сотрудники кальянной. — Конфликт между ними завязался тут же. Разобрать, что они говорили друг другу, было сложно.

Нашлись те, кто считает кадр с выбитыми зубами — фотомонтажом, так как на другом снимке зуб на месте. Но девушка уверяет, что все фото реальные

Нашлись те, кто считает кадр с выбитыми зубами — фотомонтажом, так как на другом снимке зуб на месте. Но девушка уверяет, что все фото реальные

Кальянщик увидел, что все принимает серьёзные обороты, попытался убедить мужчину остановиться, но тот был в ярости. 

— Ну я же не полезу на мастера спорта по боксу... — говорит сотрудник зала.

В кальянной, где всё произошло, обычно спокойно. Таких инцидентов здесь раньше не бывало

В кальянной, где всё произошло, обычно спокойно. Таких инцидентов здесь раньше не бывало

Владелец и кальянщик заведения явно на стороне мужчины.

— Никогда не бывало, чтобы он как-то плохо себя вёл, чего не сказать о девушке — она дама эксцентричная, — рассказали про посетителей в кальянной. — Довела человека. Её бы вообще за клевету привлечь. 

Сотрудники заведения полагают, что и травмы девушка сфальсифицировала. Говорят, видели её на следующий день с целыми зубами. Однако в реакцию 76.RU Екатерина прислала справку от медиков. И объяснила, что выбитый зуб ей пришлось приклеить на жвачку, чтобы не пугать людей при разговоре.

Медики зафиксировали у девушки множественные травмы лица

Медики зафиксировали у девушки множественные травмы лица

Есть версия, что конфликт разразился из-за любовного треугольника. Однако девушка это отрицает.

Екатерина написала заявление в полицию. В УМВД проводят проверку.

Во всей этой истории не хватает только одного — версии мужчины, напавшего на девушку. Мы призываем его озвучить свою позицию. Свяжитесь с редакцией: +7 910 662-17-73 (Telegram, WhatsApp, Viber).

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избили девушкуЕкатерина Мартюшова
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КОММЕНТАРИИ (34)

гость
29 янв 2020 в 14:38

какая бы ни была, как бы себя ни вела - поднял руку на женщину - уже не мужик.А кто его оправдывает - жалкие закомплексованные существа.Сильный мужик просто пройдет мимо и найдет себе приличную женщину. И это не она к нему подошла, кстати, так что тем более этот тип жалкий и убогий.Как его оправдывающие.

санитар леса
29 янв 2020 в 14:08

ну как же, первым делом в инстаграммчик запостить фоточки

Гость
29 янв 2020 в 15:20

Он ударил женщину несколько раз, в том числе по лицу. Женщину. Несколько раз. По лицу. Как можно её обвинять?!