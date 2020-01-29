«Довела человека»: сотрудники кальянной, где боксёр избил фитнес-модель, рассказали, как всё было

Избитая фитнес-модель рассчитывает взыскать с обидчика деньги Фото: Екатерина Мартюшова

Дикая история в ярославской кальянной: мужчина избил девушку. Всё случилось в субботу, 25 января, в заведении на Большой Октябрьской. Девушка сидела за столиком у окна. По кадрам с камер видно — мужчина подошёл к ней, они о чем-то поговорили, затем он замахнулся и ударил её. На этом не остановился. С размаха ударял снова и снова.

Избитой девушкой оказалась ярославская фитнес-модель Екатерина Мартюшова. После избиения девушка выглядит ужасно — у себя в Instsgram она выложила фото с выбитыми зубами, гематомой под глазом и опухшим лицом.

Инцидент произошёл в кальянной на Большой Октябрьской Видео: Екатерина Мартюшова / Instagram.com

Екатерина говорит: мужчина набросился на неё из-за того, что она отказала ему в близости. По кадрам с камеры трудно понять, почему вдруг произошла потасовка. Мы поговорили с сотрудниками кальянной. Они рассказали, что оба участника инцидента — частые посетители заведения. В тот день они пришли по отдельности.

— Девушка сидела и курила кальян, а парень пришёл с улицы, — сообщили сотрудники кальянной. — Конфликт между ними завязался тут же. Разобрать, что они говорили друг другу, было сложно.



Нашлись те, кто считает кадр с выбитыми зубами — фотомонтажом, так как на другом снимке зуб на месте. Но девушка уверяет, что все фото реальные Фото: Екатерина Мартюшова

Кальянщик увидел, что все принимает серьёзные обороты, попытался убедить мужчину остановиться, но тот был в ярости.

— Ну я же не полезу на мастера спорта по боксу... — говорит сотрудник зала.

В кальянной, где всё произошло, обычно спокойно. Таких инцидентов здесь раньше не бывало Фото: Александра Савельева

Владелец и кальянщик заведения явно на стороне мужчины.

— Никогда не бывало, чтобы он как-то плохо себя вёл, чего не сказать о девушке — она дама эксцентричная, — рассказали про посетителей в кальянной. — Довела человека. Её бы вообще за клевету привлечь. Сотрудники заведения полагают, что и травмы девушка сфальсифицировала. Говорят, видели её на следующий день с целыми зубами. Однако в реакцию 76.RU Екатерина прислала справку от медиков. И объяснила, что выбитый зуб ей пришлось приклеить на жвачку, чтобы не пугать людей при разговоре.

Медики зафиксировали у девушки множественные травмы лица Фото: Екатерина Мартюшова

Есть версия, что конфликт разразился из-за любовного треугольника. Однако девушка это отрицает. Екатерина написала заявление в полицию. В УМВД проводят проверку.

