Полиция ищет родственников погибшей под колесами минивэна ярославны

Полиция Ярославля ищет родственников погибшей женщины. Она попала под колеса минивэна, на котором были номера Армении. Трагедия произошла вчера, 27 января, в районе двух часов дня на Московском проспекте. 44-летний водитель «Хонды» наехал на женщину на повороте с улицы Калинина. Там недавно убрали пешеходный переход, но ярославну это не остановило, она там переходила дорогу.



Сейчас в полиции ищут родственников погибшей женщины.

