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Полиция ищет родственников погибшей под колесами минивэна ярославны

Минивэн с номерами Армении сбил женщину

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Женщина умерла под колёсами авто

Женщина умерла под колёсами авто

Полиция Ярославля ищет родственников погибшей женщины. Она попала под колеса минивэна, на котором были номера Армении. Трагедия произошла вчера, 27 января, в районе двух часов дня на Московском проспекте. 44-летний водитель «Хонды» наехал на женщину на повороте с улицы Калинина. Там недавно убрали пешеходный переход, но ярославну это не остановило, она там переходила дорогу.

Сейчас в полиции ищут родственников погибшей женщины.

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Ищут родственников погибшей 

— Ей на вид 65–70 лет, была одета в черную куртку, длина ниже колен, розовый джемпер, синие легинсы, черную обувь. При себе имела темно-синюю сумку, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Если вы узнали кого-то по описанию, пишите в редакцию на мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру 8 930 127-23-59.

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погибла женщинаищут родственников
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
28 янв 2020 в 21:34

Как она в таком возрасте забор перелезла ?

Гость
28 янв 2020 в 21:30

А причём здесь хачи. Сколько наших русских посшибало народу. Да ещё на пешеходных пешехода. Национальность сдесь вообще нипричем. У себя в глазу булыжник никто не заметит)))

Гость
28 янв 2020 в 21:21

Хачам нет не каких законов,у них законы баранов в горах сейчас откупяться и не кого уголовного дела не будет и все будет в шикодаде хачей!!!