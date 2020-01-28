Полиция ищет родственников погибшей под колесами минивэна ярославны

Полиция Ярославля ищет родственников погибшей женщины. Она попала под колеса минивэна, на котором были номера Армении. Трагедия произошла вчера, 27 января, в районе двух часов дня на Московском проспекте. 44-летний водитель «Хонды» наехал на женщину на повороте с улицы Калинина. Там недавно убрали пешеходный переход, но ярославну это не остановило, она там переходила дорогу.
Сейчас в полиции ищут родственников погибшей женщины.
— Ей на вид 65–70 лет, была одета в черную куртку, длина ниже колен, розовый джемпер, синие легинсы, черную обувь. При себе имела темно-синюю сумку, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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