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Машина разложилась по дороге: уходя от погони, водитель без прав устроил страшное ДТП. Видео

В полиции рассказали подробности аварии

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Отечественную машину разорвало на части в ДТП в Угличе&nbsp;

Отечественную машину разорвало на части в ДТП в Угличе 

В Сети появилось видео страшного ДТП в Угличе Ярославской области. Авария произошла в ночь на 25 января на Успенской площади города. Около 00 часов 42 минут несущийся на огромной скорости ВАЗ-21099 врезался в Ford Focus. Известно, что водитель отечественной машины уходил от погони.

— Водитель ВАЗ-21099 управлял машиной, не имея на это прав. По предварительным данным, он был еще и в состоянии опьянения. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке. Поэтому было принято решение о его преследовании, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Видео: Углич-Онлайн / Vk.com

От удара машину виновника ДТП разорвало на части. Самого 30-летнего водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу. Водитель иномарки в аварии серьезно не пострадал.

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ДТПУглич
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
28 янв 2020 в 11:41

Как уже надоели эти алкаши, "гонщики", шашечники и рухлядь откровенная на дорогах! Какие тут погони, если сам дурак, то зачем другим жизнь усложнять! Вылечат пусть всю оставшуюся жизнь компенсацию выплачивает и ходит только пешком! За утилизацию этого шарабана тоже надо содрать с него деньги, может и ума прибавится.

Гость
28 янв 2020 в 12:11

Погодите пол года,этот водитель вазона по всем соц сетям начнет собирать деньги на реабилитацию

ваш господин
28 янв 2020 в 12:05

какие же вы злые господа. человечек просто хотел пошалить😁