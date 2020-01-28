Машина разложилась по дороге: уходя от погони, водитель без прав устроил страшное ДТП. Видео

В Сети появилось видео страшного ДТП в Угличе Ярославской области. Авария произошла в ночь на 25 января на Успенской площади города. Около 00 часов 42 минут несущийся на огромной скорости ВАЗ-21099 врезался в Ford Focus. Известно, что водитель отечественной машины уходил от погони.



— Водитель ВАЗ-21099 управлял машиной, не имея на это прав. По предварительным данным, он был еще и в состоянии опьянения. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке. Поэтому было принято решение о его преследовании, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

