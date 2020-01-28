Рухнула на припаркованный автомобиль: после гибели девочки водители обсуждают, кто починит машину

Утром 27 января в Ярославле выпала из многоэтажки 13-летняя школьница. Девочка рухнула с 19-го этажа на припаркованную у дома Mazda 3, и погибла мгновенно. На машине остались смятая дверь багажника, разбитые габаритные огни и заднее стекло.

Эта трагедия шокировала город. Погиб ребёнок. О чем, казалось бы, еще можно тут думать? Но к вечеру того же дня в соцсетях подняли вопрос: кто будет восстанавливать повреждения автомобиля?

— Извиняюсь за вопрос, конечно, я всё понимаю, родственникам ребёнка мои искренние соболезнования. А кто в такой ситуации будет автомобиль восстанавливать? — спросил пользователь Дмитрий Паровозов.