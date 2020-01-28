Рухнула на припаркованный автомобиль: после гибели девочки водители обсуждают, кто починит машину

Утром 27 января в Ярославле выпала из многоэтажки 13-летняя школьница. Девочка рухнула с 19-го этажа на припаркованную у дома Mazda 3, и погибла мгновенно. На машине остались смятая дверь багажника, разбитые габаритные огни и заднее стекло.
Эта трагедия шокировала город. Погиб ребёнок. О чем, казалось бы, еще можно тут думать? Но к вечеру того же дня в соцсетях подняли вопрос: кто будет восстанавливать повреждения автомобиля?
— Извиняюсь за вопрос, конечно, я всё понимаю, родственникам ребёнка мои искренние соболезнования. А кто в такой ситуации будет автомобиль восстанавливать? — спросил пользователь Дмитрий Паровозов.
И этот вопрос приходил в голову не ему одному.
— По-человечески — сам владелец; по закону — родители, — отвечает Евгений Юшенков.
Многие осудили автомобилистов за эту беседу в группе «Первый ярославский автопортал».
— Ребёнок умер, а они обсуждают ремонт, — возмутился Николай Майшев.
А водители не считают этот вопрос бестактным.
— Я дико извиняюсь, но чем виноват владелец машины-то в такой ситуации? И «Мазда» — отнюдь не ширпотреб. Родителям я сочувствую и соболезную, это очень и очень тяжёлая потеря, но и хозяин машины как бы не виноват. Может, он пять лет копил... — высказалась Людмила Шумилова.
Комментарии адвокатов
— Я бы не торопился делать выводы об ответственности родителей перед собственником автомобиля, так как Следственным комитетом по данному факту должна проводиться проверка на предмет наличия преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 УК РФ и установления виновных лиц, — прокомментировал адвокат Рустам Халатян. — В случае отказа в возбуждении уголовного дела (по разным основаниям) ответственность понесут законные представители погибшего ребёнка — родители. Мои соболезнования родным.
Другой адвокат считает, что всё же возмещение ущерба ляжет на плечи родителей.
— Вред, причинённый личности или его имуществу, возмещается лицом, причинившим вред действиями или бездействием. Родители как законные представители несут полную материальную ответственность за своих несовершеннолетних детей, действиями (умышленными или по неосторожности) которых возник ущерб, — ответил адвокат Акоп Абгарян.