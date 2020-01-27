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«30 раз набирали скорую»: в Ярославле родственники винят врачей в смерти женщины от инфаркта

Люди намерены писать обращение Путину

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Семья считает, что врачи не разглядели признаки инфаркта.&nbsp;

Семья считает, что врачи не разглядели признаки инфаркта. 

В Ярославле после смерти матери и бабушки родственники собираются писать обращение к президенту. В своём горе жители винят врачей, которые не разглядели у пожилого человека признаки инфаркта. 

— Вчера в 21:03 вызвали скорую помощь по номеру 103. Далее началось безобразие: никто не едет. В общей сложности было совершено более 30 звонков, чтобы хотя бы понять, приедут ли к нам, — рассказывает Екатерина Кузнецова. 

На вызов доктора приехали почти через час (что укладывается в норму неотложных вызовов). 

— Бабушке было очень больно, отнялась левая рука, боли были во всей левой стороне, обезболивающее не помогало. Но нам отказали в госпитализации... Мы не стали подписывать отказ, уговорили врача. Поехали в больницу по прописке в терапевтическое отделение Соловьевской больницы. Там после многочисленных процедур (кровь, давление, осмотр) решили сделать ЭКГ, оно показало предынфарктное состояние, — продолжает Екатерина. 

Уже ночью 80-летнюю бабушку положили в отделение сосудистой хирургии в областной больнице. 

— При поступлении в больницу на бабушку сильно кричал врач с претензиями: мол, не надо так стонать от боли, — возмущается на действия врачей женщина. — Сегодня днём поехали отвезти туалетные принадлежности, оказалось, что бабушка умерла в 04:00 утра... умерла... вы представляете? Через пару часов после поступления. Никто ничего не сообщил: цепочка ошибок и безответственности привела к смерти матери, бабушки и очень хорошего светлого человека. 

Историю рассказала соседка и подруга семьи, возмущённая случившимся. В департаменте здравоохранения Ярославской области ответили на это: 

— Просим автора поста написать жалобу на имя руководителя департамента для того, чтобы была возможность начать официальную проверку.

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Скорая помощьИнфаркт
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КОММЕНТАРИИ (21)

Гость
27 янв 2020 в 20:44

Письмо Путину-это конечно высший класс.Жаловаться на безобразие в этой стране человеку,который это безобразие организовал и возглавил-это что-то!А бабушку-жалко.Примите соболезнования.

Электорат ВВП.
27 янв 2020 в 20:44

Не забудьте на выборах обязательно проголосовать за ЕР, Путина и его друзей!

Гость
27 янв 2020 в 22:17

Даже в войну раненому бойцу всегда помогали и лечили,а это нацысты фашисты и убийцы в белых халатах каторые не отвечают не в скорой помощи,ни в больнице привезли и ладно и всем плевать не кто не за кого не отвечает, сажали бы таких на электрический стул и сразу бы отвечали за свои поступки и действия как за границей и сразу бы уголовное дело заводили тогда бы и в стране порядок был а они оствються безнаказыными и не отвечают за пациента!!!