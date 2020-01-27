«30 раз набирали скорую»: в Ярославле родственники винят врачей в смерти женщины от инфаркта

В Ярославле после смерти матери и бабушки родственники собираются писать обращение к президенту. В своём горе жители винят врачей, которые не разглядели у пожилого человека признаки инфаркта.
— Вчера в 21:03 вызвали скорую помощь по номеру 103. Далее началось безобразие: никто не едет. В общей сложности было совершено более 30 звонков, чтобы хотя бы понять, приедут ли к нам, — рассказывает Екатерина Кузнецова.
На вызов доктора приехали почти через час (что укладывается в норму неотложных вызовов).
— Бабушке было очень больно, отнялась левая рука, боли были во всей левой стороне, обезболивающее не помогало. Но нам отказали в госпитализации... Мы не стали подписывать отказ, уговорили врача. Поехали в больницу по прописке в терапевтическое отделение Соловьевской больницы. Там после многочисленных процедур (кровь, давление, осмотр) решили сделать ЭКГ, оно показало предынфарктное состояние, — продолжает Екатерина.
Уже ночью 80-летнюю бабушку положили в отделение сосудистой хирургии в областной больнице.
— При поступлении в больницу на бабушку сильно кричал врач с претензиями: мол, не надо так стонать от боли, — возмущается на действия врачей женщина. — Сегодня днём поехали отвезти туалетные принадлежности, оказалось, что бабушка умерла в 04:00 утра... умерла... вы представляете? Через пару часов после поступления. Никто ничего не сообщил: цепочка ошибок и безответственности привела к смерти матери, бабушки и очень хорошего светлого человека.
Историю рассказала соседка и подруга семьи, возмущённая случившимся. В департаменте здравоохранения Ярославской области ответили на это:
— Просим автора поста написать жалобу на имя руководителя департамента для того, чтобы была возможность начать официальную проверку.