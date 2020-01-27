«30 раз набирали скорую»: в Ярославле родственники винят врачей в смерти женщины от инфаркта

В Ярославле после смерти матери и бабушки родственники собираются писать обращение к президенту. В своём горе жители винят врачей, которые не разглядели у пожилого человека признаки инфаркта.

— Вчера в 21:03 вызвали скорую помощь по номеру 103. Далее началось безобразие: никто не едет. В общей сложности было совершено более 30 звонков, чтобы хотя бы понять, приедут ли к нам, — рассказывает Екатерина Кузнецова.

На вызов доктора приехали почти через час (что укладывается в норму неотложных вызовов).