Выбрал не ту скорость: на водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело

На водителя автобуса, устроившего в Ярославле смертельное ДТП, полиция завела уголовное дело. Авария произошла 24 января на Московском проспекте. Автобус № 41Б протаранил другой автобус — заказной — и, проехав по встречке и задев еще несколько машин, врезался в дерево. Сам автобус № 41Б был пустой. В нем ехали только водитель и кондуктор. А вот во втором автобусе были пассажиры. Один из них скончался на месте происшествия, 24 человека обратились за помощью медиков.

— Установлено, что 62-летний мужчина, управляя автобусом ЛиАЗ, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом ЛиАЗ под управлением 48-летнего водителя, который, сместившись вперед, произвел столкновение с автомобилем «Хендай». Также в результате ДТП еще пять легковых автомобилей получили технические повреждения, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

