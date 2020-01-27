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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Выбрал не ту скорость: на водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП, завели уголовное дело

Авария произошла на Московском проспекте Ярославля 24 января

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На водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Ярославле, завели уголовное дело

На водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП в Ярославле, завели уголовное дело

На водителя автобуса, устроившего в Ярославле смертельное ДТП, полиция завела уголовное дело. Авария произошла 24 января на Московском проспекте. Автобус № 41Б протаранил другой автобус — заказной — и, проехав по встречке и задев еще несколько машин, врезался в дерево. Сам автобус № 41Б был пустой. В нем ехали только водитель и кондуктор. А вот во втором автобусе были пассажиры. Один из них скончался на месте происшествия, 24 человека обратились за помощью медиков. 

 — Установлено, что 62-летний мужчина, управляя автобусом ЛиАЗ, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом ЛиАЗ под управлением 48-летнего водителя, который, сместившись вперед, произвел столкновение с автомобилем «Хендай». Также в результате ДТП еще пять легковых автомобилей получили технические повреждения, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Водителя подозревают в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сейчас назначено проведение необходимых экспертиз, в том числе автотехнической и медицинской. Расследование продолжается.

Оба автобуса принадлежат муниципальному предприятию ПАТП-1. В мэрии заявляют, что перед выходом в рейс машины и водители прошли необходимые осмотры. Водитель автобуса № 41Б озвучивал версию об отказе тормозов.

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авария с автобусом ЛиАЗ
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гогость
27 янв 2020 в 18:41

Нашли стрелочника!

27 янв 2020 в 19:02

Что за бред? Он 500 метров не мог переключить передачу?

Гость
27 янв 2020 в 18:59

Ну, никто и не сомневался, кого назначат виноватым. Не повезло бедняге.