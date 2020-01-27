На балконе, с которого упала 13-летняя школьница, нашли сатанинские символы и лозунги групп смерти

Жители высотки, где произошло несчастье, говорят, что в коридоре и на общем балконе верхнего этажа часто собирались подростки. Стены там покрыты разными надписями и рисунками. Среди них есть и такие, которые обычному человеку кажутся зловещими. Например, упоминания сатаны. Пояснить, что означают эти символы, мы попросили ярославского сектоведа Евгения Мухтарова.

— Я вижу среди изображений на стене дважды повторяющийся рисунок пентаграммы, то есть пятилучевой звезды, заключенной в окружность, над которой имеется надпись, содержащая слово «Satana». Это указывает на вполне определенную мотивацию того, кто делал эти рисунки, — отметил наш собеседник. — Правда, обычно сатанисты изображают звезду вверх ногами, то есть лучом вниз — но в современной подростковой среде на такие частности могут просто не обращать внимания. Однако неизвестно, кто и когда оставил эти рисунки. Как я понимаю, балкон открыт, общедоступен, и здесь бывали люди разных увлечений. Вот, например, рядом с пентаграммами имеются надписи, отсылающие читателя к сюжетам мультфильмов аниме, а также лозунги, распространенные в виртуальных подростковых «группах смерти». Видимо, эти надписи делали разные подростки в соответствии со своими собственными увлечениями. Имела ли к ним отношение погибшая девочка, неясно.



Напомним, ЧП произошло утром, около 8 часов. Девочка упала на припаркованный у дома автомобиль. Шансов выжить у нее не было. Накануне девочка написала однокласснице, что не придет в школу.