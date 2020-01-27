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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Названы суммы, которые получат пострадавшие в ДТП с двумя автобусами ярославцы

В аварии один человек погиб, 24 получили различные травмы

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Пассажирам, пострадавшим в ДТП с автобусами в Ярославле, выплатят компенсацию

Пассажирам, пострадавшим в ДТП с автобусами в Ярославле, выплатят компенсацию

Названы суммы, которые могут получить пострадавшие в ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте в Ярославле. Выплатой компенсаций будет заниматься компания «Ингосстрах». Именно там застрахованы пассажиры ПАТП-1 Ярославля. Страховщики уже озвучили, сколько смогут получить люди.

— Согласно действующему законодательству, выплаты составляют 2,025 миллиона рублей на случай гибели пассажира и до 2 миилионов рублей — на случай причинения вреда здоровью. Размер страховой выплаты будет определен, исходя из тяжести полученных повреждений, — сообщили в пресс-службе страховой компании.

Также, если у пассажиров оказалось поврежденным какое-то имущество, на него тоже предоставят компенсацию — до 23 тысяч рублей.

Обратиться в страховую компанию пострадавшие могут в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: Ярославль, ул. Свободы, д. 83. Телефоны для справок: 8 (4852) 21-24-33 (Ярославль); 8 (495) 234-36-078 (495) 959-41-34 (Москва).

Напомним, ДТП произошло 24 января. В аварии погиб один пассажир, 24 человека обратились за помощью медиков.

Между тем в мэрии задумались о возрасте водителей, которые водят муниципальные автобусы.

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ДТП на Московском проспектеДТП с автобусами
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