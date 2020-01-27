«Возраст влияет на безопасность»: после страшного ДТП на Московском в ПАТП обновляют штат водителей

В мэрии Ярославля рассказали подробности страшной аварии с двумя автобусами, в которой погиб один человек и пострадало 24. Напомним, ДТП произошло утром 24 января.
Автобус только недавно прошел техническое обслуживание
— На перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской столкнулись автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту
По данным властей, в момент ДТП состояние проезжей части было нормальным — наледи и скользкости не было. Также в мэрии подтвердили, что водители и автобусы прошли необходимый предрейсовый осмотр.
— Автобус
Что стало причиной происшествия, станет известно после проверок.
«Возраст водителей влияет на безопасность»
Между тем на общегородском совещании подняли и вопрос возраста водителей общественного транспорта.
— Значительный возраст водителей и кондукторов влияет на безопасность перевозок. В последнее время для привлечения квалифицированных сотрудников проводится увеличение зарплаты. У водителей ее подняли на 30 процентов, у кондукторов — на 33 процента. В 2019 году более 2 миллионов рублей было потрачено на переобучение и повышение квалификации водителей, — сказал Волканевский.
— Пошло обновление коллектива? Приходят молодые водители? — поинтересовался у директора ПАТП-1 мэр Владимир Волков.
— Приходят, сейчас обучаем, — ответил тот.
Пострадавшим выплатят компенсацию
Тем временем пострадавшим в страшной аварии пообещали компенсации. По данным ПАТП-1, все пассажиры были застрахованы, на сами автобусы оформлены полисы ОСАГО.
— Пострадавшие могут получить полагающиеся по закону компенсации причиненного вреда здоровью и имуществу. Для этого нужно обратиться в страховую компанию. Собрать необходимые документы помогут в ПАТП-1, — добавил Волканевский.
Напомним, сын погибшего в ДТП мужчины обвинил в произошедшем власти.