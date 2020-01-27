«Возраст влияет на безопасность»: после страшного ДТП на Московском в ПАТП обновляют штат водителей

В ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте погиб один человек, травмировано 24 Фото: Александра Савельева

В мэрии Ярославля рассказали подробности страшной аварии с двумя автобусами, в которой погиб один человек и пострадало 24. Напомним, ДТП произошло утром 24 января. Автобус только недавно прошел техническое обслуживание — На перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской столкнулись автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 41б без пассажиров (внутри находились только водитель и кондуктор) и автобус ЛиАЗ, выполнявший перевозку по заказу. Оба автобуса принадлежат ПАТП-1. Автобус № 41б после столкновения наехал на светофор, выехал на встречку и, задев разделительное ограждение и несколько автомобилей, в районе пересечения с улицей Наумова врезался в дерево, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.



По данным властей, в момент ДТП состояние проезжей части было нормальным — наледи и скользкости не было. Также в мэрии подтвердили, что водители и автобусы прошли необходимый предрейсовый осмотр.

— Автобус № 41б выпущен в 2007 году, 20 января он проходил последнее техническое обслуживание. Водитель 1958 года рождения имеет водительский стаж более 37 лет, в ПАТП работает с 2016 года, — отметил Волканевский.

Что стало причиной происшествия, станет известно после проверок.

«Возраст водителей влияет на безопасность» Между тем на общегородском совещании подняли и вопрос возраста водителей общественного транспорта.

— Значительный возраст водителей и кондукторов влияет на безопасность перевозок. В последнее время для привлечения квалифицированных сотрудников проводится увеличение зарплаты. У водителей ее подняли на 30 процентов, у кондукторов — на 33 процента. В 2019 году более 2 миллионов рублей было потрачено на переобучение и повышение квалификации водителей, — сказал Волканевский.

