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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте Подробности

«Возраст влияет на безопасность»: после страшного ДТП на Московском в ПАТП обновляют штат водителей

Ярославцам, пострадавшим в аварии, выплатят компенсацию

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В ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте погиб один человек, травмировано 24&nbsp;

В ДТП с двумя автобусами на Московском проспекте погиб один человек, травмировано 24 

В мэрии Ярославля рассказали подробности страшной аварии с двумя автобусами, в которой погиб один человек и пострадало 24. Напомним, ДТП произошло утром 24 января.

Автобус только недавно прошел техническое обслуживание

— На перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской столкнулись автобус ЛиАЗ, следовавший по маршруту № 41б без пассажиров (внутри находились только водитель и кондуктор) и автобус ЛиАЗ, выполнявший перевозку по заказу. Оба автобуса принадлежат ПАТП-1. Автобус № 41б после столкновения наехал на светофор, выехал на встречку и, задев разделительное ограждение и несколько автомобилей, в районе пересечения с улицей Наумова врезался в дерево, — сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

По данным властей, в момент ДТП состояние проезжей части было нормальным — наледи и скользкости не было. Также в мэрии подтвердили, что водители и автобусы прошли необходимый предрейсовый осмотр.

— Автобус № 41б выпущен в 2007 году, 20 января он проходил последнее техническое обслуживание. Водитель 1958 года рождения имеет водительский стаж более 37 лет, в ПАТП работает с 2016 года, — отметил Волканевский.

Что стало причиной происшествия, станет известно после проверок.

«Возраст водителей влияет на безопасность»

Между тем на общегородском совещании подняли и вопрос возраста водителей общественного транспорта.

— Значительный возраст водителей и кондукторов влияет на безопасность перевозок. В последнее время для привлечения квалифицированных сотрудников проводится увеличение зарплаты. У водителей ее подняли на 30 процентов, у кондукторов — на 33 процента. В 2019 году более 2 миллионов рублей было потрачено на переобучение и повышение квалификации водителей, — сказал Волканевский.

— Пошло обновление коллектива? Приходят молодые водители? — поинтересовался у директора ПАТП-1 мэр Владимир Волков.

— Приходят, сейчас обучаем, — ответил тот.

Пострадавшим выплатят компенсацию

Тем временем пострадавшим в страшной аварии пообещали компенсации. По данным ПАТП-1, все пассажиры были застрахованы, на сами автобусы оформлены полисы ОСАГО.

— Пострадавшие могут получить полагающиеся по закону компенсации причиненного вреда здоровью и имуществу. Для этого нужно обратиться в страховую компанию. Собрать необходимые документы помогут в ПАТП-1, — добавил Волканевский.

Напомним, сын погибшего в ДТП мужчины обвинил в произошедшем власти.

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ДТП на Московскомавтобус
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КОММЕНТАРИИ (24)

Евгений
27 янв 2020 в 12:03

Как это возраст не тот? Теперь до 65 лет все мужики молодые! За увольнение в предпенсионном возрасте предусмотрена уголовная ответственность, надо бы мэру напомнить!

Гость
27 янв 2020 в 11:57

У автобуса кончились тормоза !!!!
Тормозная система просто замерзла . Слесаря-ремонтники просто забыли слить конденсат с ресиверов ( пневматическая тормозная система) и залить в систему спирт , а на улице был минус !!!!! ( да ещё АКП на автобусе установлена , так что торможение двигателем исключено)

гость
27 янв 2020 в 11:44

Конечно ,был бы помоложе,ногой бы затормозил.