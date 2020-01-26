Пожарные пытались ее спасти: во время пожара за Волгой погибла собака

В Ярославле сегодня, 26 января, днем загорелась квартира в доме № 37 на улице Красноборской. В пресс-службе МЧС рассказали, что никто не пострадал. Действительно, все жители живы, около 30 человек эвакуировали на улицу, но вот погибший все же есть.



Очевидцы рассказали, что во время пожара задохнулась собака, которая жила в квартире, где вспыхнул огонь. Также люди видели, что пожарные не сразу смогли подъехать к дому, так как дворы были заполнены припаркованными автомобилями.



— Собаку вытащили, — рассказали очевидцы. — Пытались откачать, но она не пришла в себя. Задохнулась.

