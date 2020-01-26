26 января воскресенье
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Происшествия

Пожарные пытались ее спасти: во время пожара за Волгой погибла собака

Огонь вспыхнул на четвертом этаже жилого дома

2 492
7 Обсудить

Поделиться

Во время пожара задохнулась собака&nbsp;

Во время пожара задохнулась собака 

В Ярославле сегодня, 26 января, днем загорелась квартира в доме № 37 на улице Красноборской. В пресс-службе МЧС рассказали, что никто не пострадал. Действительно, все жители живы, около 30 человек эвакуировали на улицу, но вот погибший все же есть.

Очевидцы рассказали, что во время пожара задохнулась собака, которая жила в квартире, где вспыхнул огонь. Также люди видели, что пожарные не сразу смогли подъехать к дому, так как дворы были заполнены припаркованными автомобилями.

— Собаку вытащили, — рассказали очевидцы. — Пытались откачать, но она не пришла в себя. Задохнулась.

Хозяева в ужасе от утраты члена семьи

Хозяева в ужасе от утраты члена семьи

— Хозяева стоят плачут, — рассказал Алексей Шаренкин.

В МЧС рассказали, что имущество пострадало не сильно, а вот очевидцы говорят, что от пламени на балконе выбило окна. Копоть от окон четвертого этажа тянется на несколько этажей вверх.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 3

Поделиться

Поделиться

пожарпогибла собака
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
26 янв 2020 в 21:45

это что 10 этаж?

ваш господин
26 янв 2020 в 20:38

собачку - жалко, а припаркованные автомобили - нет

МЭЛС
26 янв 2020 в 20:36

Собаку жалко, а чьи машины мешали надо палками колотить (по факту виноваты).