Мэр Ярославля пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП на Московском проспекте

— Полиция уже начала доследственную проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — написал Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях. — По предварительной версии, озвученной прокуратурой, причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения одним из водителей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего пассажира и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Версия прокуратуры — не единственная. Сам водитель неуправляемого автобуса говорит, что ДТП произошло из-за неисправных тормозов, а очевидец сообщил, что тот пытался затормозить об отбойник.



— Автобус, который спровоцировал ДТП, уже старый. Возможно, что и тормоза отказали, — рассказал 76.RU сотрудник ПАТП-1. — С другой стороны, дорога впереди была пустая, поэтому непонятно, почему он зацепил другой автобус.

ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. Судя по видео, один автобус потерял управление и врезался в другой. В комментариях под видео люди предполагают, что у первого отказали тормоза. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал, в итоге врезался в дерево.



Известно, что водителю, совершившему ДТП, 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2019 года имеет права категории D, общий стаж вождения — с 1982 года.

