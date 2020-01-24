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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

Мэр Ярославля пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП на Московском проспекте

И выразил соболезнования родственникам погибшего

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Мэр Ярославля Владимир Волков написал пост про ДТП с автобусами в социальных сетях

Мэр Ярославля Владимир Волков написал пост про ДТП с автобусами в социальных сетях

Мэр Ярославля Владимир Волков высказал слова соболезнования родным погибшего и выразил поддержку пострадавшим в крупном ДТП с автобусами на Московском проспекте.

— Полиция уже начала доследственную проверку по факту ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — написал Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях. — По предварительной версии, озвученной прокуратурой, причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения одним из водителей. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего пассажира и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Версия прокуратуры — не единственная. Сам водитель неуправляемого автобуса говорит, что ДТП произошло из-за неисправных тормозов, а очевидец сообщил, что тот пытался затормозить об отбойник.

— Автобус, который спровоцировал ДТП, уже старый. Возможно, что и тормоза отказали, — рассказал 76.RU сотрудник ПАТП-1. — С другой стороны, дорога впереди была пустая, поэтому непонятно, почему он зацепил другой автобус.

ДТП произошло сегодня утром на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Малой Пролетарской. Судя по видео, один автобус потерял управление и врезался в другой. В комментариях под видео люди предполагают, что у первого отказали тормоза. Второй автобус врезался в иномарку, ехавшую перед ним, и вместе с ней вылетел на встречную полосу — затем они ударились об стену. Первый автобус также вынесло на встречку — он полетел дальше, продолжая таранить автомобили. Проехал ещё целый квартал, в итоге врезался в дерево.

Известно, что водителю, совершившему ДТП, 60 лет. С 2016 года он работает в ПАТП-1, с 2019 года имеет права категории D, общий стаж вождения — с 1982 года.

Вся оперативная информация о происшествии и о ситуации на дорогах — в нашей хронике.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Ппп
24 янв 2020 в 17:03

Стране тоже выздоровления от этой власти.

Гость
24 янв 2020 в 17:25

Чем,Волков,по факту поможешь для выздоровления и реабилитации!?

Гость
24 янв 2020 в 17:19

Автобусы пора менять!!! Я наверное лет 20 на них ездил. Ах Ярославль, года идут а ты не меняешься, ПОЧЕМУ? старые автобусы. На фига мэру новые, это же старинный город. Тут показали состояние той церкви что на тысячной купюре, я в шоке.