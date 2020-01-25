Одна уже погибла: ярославцы бросились помогать собакам из скандального питомника

Жуткая история в Ярославле — после пожара в одной из квартир на улице Добрынина спасатели обнаружили разложившийся труп собаки и еще несколько истощённых животных . На место вызвали зоозащитников. Оказалось, что спасённые китайские хохлатые принадлежат одному из ярославских питомников. Четырёх взрослых собак и четырёх совсем маленьких щенков забрали волонтёры. Но на этом история не закончилась. На следующий день от владельцев скандального приюта из другой квартиры сбежали собаки породы австралийская овчарка. Часть собак заводчикам удалось вернуть, но довольно быстро с ними пришлось проститься.

— Из второй квартиры нам удалось забрать ещё троих хохлатых, двух австралийских овчарок и девять щенков, — рассказали волонтёры. — Взрослые собаки и щенки породы австралийская овчарка сейчас находятся в ярославском породном питомнике. Китайские хохлатые в похожем состоянии, что и те, которых мы забрали из квартиры, где был пожар. Собаки не пристраиваются и не ищут дом. Сейчас наша задача их вылечить и выкормить. Собаки нуждаются в хорошем питании. Если вы желаете оказать помощь кормами и паштетами, с удовольствием примем. К выгулу собаки не приучены, ходят в туалет где попало, очень нужны пеленки.



Жители города продолжают разыскивать сбежавших из питомника в квартире собак. Четыре австралийские овчарки убежали после драки в коммуналке. Одну из них обнаружили мёртвой (собака попала под поезд), трое до сих пор остаются на улице.

