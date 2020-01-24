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Машина превратилась в груду металлолома: в Ярославле столкнулись «БМВ» и «Хонда»

Кадры и подробности с места ДТП

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Машину уже не восстановить

Машину уже не восстановить

Ещё одна страшная авария произошла 24 января в Ярославле. В посёлке Карачиха на улице Магистральной столкнулись «БМВ» и «Хонда». От удара одна из машин стала больше похожа на металлолом.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

— Два человека доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Их состояние уточняется. Госавтоинспекция проводит проверку, выясняет обстоятельства аварии. 

Появились фотографии с места ДТП: от «Хонды» не осталось почти ничего. 

Второе авто пострадало меньше

Второе авто пострадало меньше

Двух человек увезли в больницу

Двух человек увезли в больницу

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД

В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД

На месте работали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

На месте работали медики, спасатели и сотрудники ГИБДД

Сегодня в Ярославле произошло два серьёзных ДТП. Около шести утра на Московском проспекте один автобус влетел в другой и, проехав ещё почти полкилометра, снося отбойник на проспекте, врезался в дерево. Погиб пассажир автобуса. Позже в аварию попал междугородний рейс № 502 Ярославль — Углич на перекрёстке улицы Лисицына и Мышкинского проезда.

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ДТПпострадавшие в ДТП
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
24 янв 2020 в 16:56

Первая причина дтп отсутствие мозгов у сидящего за рулём, а вторая завышена самооценка при управлении авто.

den
24 янв 2020 в 15:43

это из-за того что там в радиусе 100 метров шёл пешеход без светоотражающих наклеек, гад такой))

ваш господин
24 янв 2020 в 15:39

это из за того, что на них не было светоотражающих наклеек😁