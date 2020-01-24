Машина превратилась в груду металлолома: в Ярославле столкнулись «БМВ» и «Хонда»

Машину уже не восстановить

Ещё одна страшная авария произошла 24 января в Ярославле. В посёлке Карачиха на улице Магистральной столкнулись «БМВ» и «Хонда». От удара одна из машин стала больше похожа на металлолом.



На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.



— Два человека доставлены в больницу, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Их состояние уточняется. Госавтоинспекция проводит проверку, выясняет обстоятельства аварии.



Появились фотографии с места ДТП: от «Хонды» не осталось почти ничего.