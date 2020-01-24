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Одного из мальчиков, сбежавших из обители в Ярославской области, нашли

Что со вторым подростком

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Младший вернулся домой сам

Младший вернулся домой сам

В Ярославской области поймали одного из мальчиков, который сбежал из православной обители в Переславском районе.

— 12-летний подросток вернулся домой к родителям сам, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Видимо, ребенок всё же вспомнил разговор с отцом. Когда дети пропали, стало известно, что мальчик хотел вернуться домой, не хотел жить в образовательном центре при обители. Но после разговора с отцом почему-то передумал. И убежал со старшим товарищем.

Старшего, 14-летнего подростка пока не нашли, он до сих пор в бегах.

Напомним, мальчики убежали 22 января. В последний раз их вместе видели в Сергиеве Посаде. Жили оба подростка в православной обители. Как была устроена жизнь в общине.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
24 янв 2020 в 12:37

явно неспроста