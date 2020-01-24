Одного из мальчиков, сбежавших из обители в Ярославской области, нашли

В Ярославской области поймали одного из мальчиков, который сбежал из православной обители в Переславском районе.

— 12-летний подросток вернулся домой к родителям сам, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.



Видимо, ребенок всё же вспомнил разговор с отцом. Когда дети пропали, стало известно, что мальчик хотел вернуться домой, не хотел жить в образовательном центре при обители. Но после разговора с отцом почему-то передумал. И убежал со старшим товарищем.

Старшего, 14-летнего подростка пока не нашли, он до сих пор в бегах.