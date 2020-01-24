«Это треш»: из-за смертельного ДТП Ярославль встал в 10-балльные пробки

Ярославль сегодня, 24 января, встал в 10-балльные пробки из-за страшных аварий с автобусами на Московском.



Пользователи Сети во «ВКонтакте» рассказывают, что почти на каждом перекрёстке есть ДТП.



В группе «Ярославль Жесть» Евгения Лены выложила фотографии с места аварии. На снимках видно, что автобус впечатал легковой автомобиль в здание на Московском проспекте.



Другая авария произошла у ракетного училища. Там автобус въехал в здание училища.



— Я видела эту аварию, не поняла, что произошло, был шум, поворачиваю голову — и автобус съезжает с дороги и врезается в училище, — рассказала Алена Спиридонова.

