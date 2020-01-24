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Происшествия ДТП с автобусом на Московском проспекте

«Это треш»: из-за смертельного ДТП Ярославль встал в 10-балльные пробки

Очевидцы до сих пор не могут прийти в себя после увиденного

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Ярославль сегодня, 24 января, встал в 10-балльные пробки из-за страшных аварий с автобусами на Московском.


Пользователи Сети во «ВКонтакте» рассказывают, что почти на каждом перекрёстке есть ДТП.

В группе «Ярославль Жесть» Евгения Лены выложила фотографии с места аварии. На снимках видно, что автобус впечатал легковой автомобиль в здание на Московском проспекте.

Другая авария произошла у ракетного училища. Там автобус въехал в здание училища.

— Я видела эту аварию, не поняла, что произошло, был шум, поворачиваю голову — и автобус съезжает с дороги и врезается в училище, — рассказала Алена Спиридонова.

— И на Мельничной скорые, реанимация, автобус разбитый весь, — прокомментировал запись Вадим Черных.

— По предварительной информации, произошло столкновение автобуса ЛиАЗ с двигавшимся в попутном направлении автобусом ЛиАЗ, — прокомментировали аварию на Московском в УМВД по Ярославской области. — После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек. В настоящее время информация уточняется.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (22)

Гость
24 янв 2020 в 09:35

Многие наверно заметили , что постоянно идет война между водителями автобусов и маршруток , да и между водителями маршруток одних направлений. В спешке чтобы не отстать от графика или в погоне за пассажирами, эти болваны начинают устраивать гонки , подрезать друг друга , не останавливаться на остановках , каждый раз возвращаясь домой кажется что мы влетим . Подобная ситуация была вчера вечером около 6 часов , в районе РИО брагино , два водятла в 97 маршрутке и 97С устроили гонки , очень хотелось доехать с ним до конечной и надавать по мозгам . Куда смотрит гбдд вообще не понятно , гнать таких сразу с лишением прав , мало что себя угробят так ещё полный автобус людей, а кондукторши сидят и ещё подначивают .

Гость
24 янв 2020 в 09:27

Не статья, а какая то каша. Я ехал, я видел, я повернул. Очень напоминает один советский фильм: - Кто свидетель? - Я, а что случилось?

Гостик
24 янв 2020 в 09:34

76.ru ну очень оперативно! В то время как все ярославские СМИ уже давно все написали, вы только проснулись 💩