«Это треш»: из-за смертельного ДТП Ярославль встал в 10-балльные пробки

Ярославль сегодня, 24 января, встал в 10-балльные пробки из-за страшных аварий с автобусами на Московском.
Пользователи Сети во «ВКонтакте» рассказывают, что почти на каждом перекрёстке есть ДТП.
В группе «Ярославль Жесть» Евгения Лены выложила фотографии с места аварии. На снимках видно, что автобус впечатал легковой автомобиль в здание на Московском проспекте.
Другая авария произошла у ракетного училища. Там автобус въехал в здание училища.
— Я видела эту аварию, не поняла, что произошло, был шум, поворачиваю голову — и автобус съезжает с дороги и врезается в училище, — рассказала Алена Спиридонова.
— И на Мельничной скорые, реанимация, автобус разбитый весь, — прокомментировал запись Вадим Черных.
— По предварительной информации, произошло столкновение автобуса ЛиАЗ с двигавшимся в попутном направлении автобусом ЛиАЗ, — прокомментировали аварию на Московском в УМВД по Ярославской области. — После чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек. В настоящее время информация уточняется.