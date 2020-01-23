Пропал 12-летний мальчик: его ищет весь Ярославль

Мальчик ушел утром в среду и до сих пор не вернулся

В Ярославле пропал 12-летний Архип Недозрелов. Вчера, 22 января, он вышел в 10 часов утра из дома в Заволжском районе, и с тех пор о нем ничего не известно.



Архип довольно высокий, рост — 158 сантиметров, худощавый. У ребенка светлые волосы и веснушки на лице.



— Мальчик вышел в одежде по погоде, в болоньевой куртке с капюшоном болотного цвета, болоньевых штанах темного цвета, сапогах «Аляска» сине-белого цвета, на голове была черная шапка с эмблемой Nike, — рассказали волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

