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Пропал 12-летний мальчик: его ищет весь Ярославль

Архип Недозрелов ушел утром 22 января, и с тех пор его никто не видел

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Мальчик ушел утром в среду и до сих пор не вернулся&nbsp;

Мальчик ушел утром в среду и до сих пор не вернулся 

В Ярославле пропал 12-летний Архип Недозрелов. Вчера, 22 января, он вышел в 10 часов утра из дома в Заволжском районе, и с тех пор о нем ничего не известно.

Архип довольно высокий, рост — 158 сантиметров, худощавый. У ребенка светлые волосы и веснушки на лице.

— Мальчик вышел в одежде по погоде, в болоньевой куртке с капюшоном болотного цвета, болоньевых штанах темного цвета, сапогах «Аляска» сине-белого цвета, на голове была черная шапка с эмблемой Nike, — рассказали волонтёры поискового отряда «ЯрСпас».

Если вы где-то видели мальчика, сообщите об этом по телефону волонтеров 8 910 964-08-38.

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КОММЕНТАРИИ (1)

23 янв 2020 в 17:30

Первоход?