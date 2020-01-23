Напали на след сбежавших из православной обители детей: как была устроена жизнь в общине

Стала известна информация о двух подростках 12 и 14 лет, сбежавших из Свято-Алексеевской пустыни.
— Их видели в Сергиевом Посаде, — рассказал пресс-секретарь переславской епархии Сергей Савенков.
Как выяснилось, раньше мальчики не убегали. Тот, что старше, в обители прожил четыре года. Говорят, примерным поведением не отличался. Тот, что помладше, в обитель прибыл недавно и в целом проблем с ним не было.
Пребывание в образовательном центре обители — добровольное, но существуют правила. Если ребенок не хочет больше оставаться в стенах центра, он пишет прошение, и его отправляют к родителям. Как рассказал источник 76.RU, младший мальчик хотел было уйти из обители, был даже разговор с отцом. Но после этого разговора ребенок передумал и решил остаться. В итоге со старшим, более авторитетным товарищем, и сбежал.
В Свято-Алексеевской пустыни существует образовательный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот, а также детей из неблагополучных семей. Здесь, по данным официального сайта обители, работает православная классическая гимназия, трудовая школа, кадетский корпус, школа искусств. Всего в образовательном центре — более 320 детей.