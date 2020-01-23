Напали на след сбежавших из православной обители детей: как была устроена жизнь в общине

Стала известна информация о двух подростках 12 и 14 лет, сбежавших из Свято-Алексеевской пустыни.

— Их видели в Сергиевом Посаде, — рассказал пресс-секретарь переславской епархии Сергей Савенков.

Как выяснилось, раньше мальчики не убегали. Тот, что старше, в обители прожил четыре года. Говорят, примерным поведением не отличался. Тот, что помладше, в обитель прибыл недавно и в целом проблем с ним не было.

Пребывание в образовательном центре обители — добровольное, но существуют правила. Если ребенок не хочет больше оставаться в стенах центра, он пишет прошение, и его отправляют к родителям. Как рассказал источник 76.RU, младший мальчик хотел было уйти из обители, был даже разговор с отцом. Но после этого разговора ребенок передумал и решил остаться. В итоге со старшим, более авторитетным товарищем, и сбежал.