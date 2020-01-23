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Напали на след сбежавших из православной обители детей: как была устроена жизнь в общине

С настоятелем Свято-Алексеевской пустыни в Ярославской области сейчас разговаривает полиция

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Мальчики успели уехать довольно далеко

Мальчики успели уехать довольно далеко

Стала известна информация о двух подростках 12 и 14 лет, сбежавших из Свято-Алексеевской пустыни

— Их видели в Сергиевом Посаде, — рассказал пресс-секретарь переславской епархии Сергей Савенков.

Как выяснилось, раньше мальчики не убегали. Тот, что старше, в обители прожил четыре года. Говорят, примерным поведением не отличался. Тот, что помладше, в обитель прибыл недавно и в целом проблем с ним не было. 

Пребывание в образовательном центре обители — добровольное, но существуют правила. Если ребенок не хочет больше оставаться в стенах центра, он пишет прошение, и его отправляют к родителям. Как рассказал источник 76.RU, младший мальчик хотел было уйти из обители, был даже разговор с отцом. Но после этого разговора ребенок передумал и решил остаться. В итоге со старшим, более авторитетным товарищем, и сбежал.

В Свято-Алексеевской пустыни существует образовательный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот, а также детей из неблагополучных семей. Здесь, по данным официального сайта обители, работает православная классическая гимназия, трудовая школа, кадетский корпус, школа искусств. Всего в образовательном центре — более 320 детей.

Если вы знаете что-либо о местонахождении подростков, позвоните следователям 8 (962) 209-00-12, либо в полицию 8 (48535) 3-19-89. Также вы можете написать в редакцию: 8 (910) 662-17-73 (Telegram, Viber. WhatsApp).

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КОММЕНТАРИИ (7)

23 янв 2020 в 17:29

ЕСТЬ И БОЖИЙ СУД, наперсники разврата!

Есть грозный суд:он ждет;

Он не доступен звону злата

И мысли, и дела он знает наперед.

23 янв 2020 в 17:27

Главное покайтесь грешники! Будет время страшного суда

Гость
23 янв 2020 в 17:21

Ну и рожи у них....все ясно короче