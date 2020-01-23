Искали десятки человек: пропавшую в Ярославской области женщину нашли мёртвой

— Приезжаем на место, выходим из машины. Сразу чувствуется похолодание. На улице ночью, как мы потом выяснили, было не выше 13 градусов. Приступаем к активу. Поиск затягивается до середины ночи. Осматриваем обочины дорог по последним свидетельствам. Ничего... Понимаете? Время уже пять утра — и совсем ничего! Слёзы на глазах. Все понимают возможные последствия, если она на улице и такой холод... Возвращаемся домой в тишине, — вспоминают те поиски волонтёры.

Тридцать человек искали пропавшую снова и снова.

— Всегда есть надежда, что он где-то живой, может, в больнице, может, еще где-то без памяти и документов, но живой! К несчастью, не в этот раз… В конце января поиски Галины Тимофеевны окончены, к большому нашему сожалению, со статусом «Найдена, погибла». Еще раз выражаем свои соболезнования её близким и родным, — написали волонтёры и поблагодарили всех, кто откликнулся на призыв о помощи в поисках.

