«Смысл эвакуировать?»: пользователи Сети накинулись на автора видео, снявшего ЧП в школе

В центре Ярославля эвакуировали школу из-за возгорания проводки. ЧП произошло в школе
На место быстро приехали пожарные и за полчаса потушили начавшееся возгорание, проверили школу.
— Было короткое электрозамыкание в проводке, до прибытия пожарных подразделений сработала сигнализация, в этом случае администрации школы необходимо было провести эвакуацию, — уточнили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Короткое ЧП осталось бы почти незамеченным, если бы не появившееся после видео в соцсетях, где автор критикует эвакуацию и рассказывает, что произошло в школе.
— И это просто сгорел обогреватель. Целый наряд пожарных приехал из-за вонючего обогревателя. Ё-моё, смысл был вызывать, я не понимаю, — комментирует автор.
За эти слова автор получил немало критики в свой адрес.
— Уважаемый автор, когда на вас будет лежать ответственность за несколько сотен детских жизней, материальная ответственность, куча регламентов и проверок, когда вы посмотрите количество погибших детей в пожарах и еще много таких «когда» — может, тогда вы не будете снимать таких тупых, простите, роликов, — высказалась Веста Черноситова.
— Дичь — это хозяин поста. Там ведь дети. Мог загореться не только обогреватель. Но и закрытый какой-нибудь кабинет, от этого — обогреватель, — поддержал Руслан Ясинецкий.