«Смысл эвакуировать?»: пользователи Сети накинулись на автора видео, снявшего ЧП в школе

В школе пришлось прервать уроки Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В центре Ярославля эвакуировали школу из-за возгорания проводки. ЧП произошло в школе № 25 на улице Угличской: когда сработала пожарная тревога, учителя срочно стали выводить детей из здания. На место быстро приехали пожарные и за полчаса потушили начавшееся возгорание, проверили школу. — Было короткое электрозамыкание в проводке, до прибытия пожарных подразделений сработала сигнализация, в этом случае администрации школы необходимо было провести эвакуацию, — уточнили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Короткое ЧП осталось бы почти незамеченным, если бы не появившееся после видео в соцсетях, где автор критикует эвакуацию и рассказывает, что произошло в школе. — И это просто сгорел обогреватель. Целый наряд пожарных приехал из-за вонючего обогревателя. Ё-моё, смысл был вызывать, я не понимаю, — комментирует автор.