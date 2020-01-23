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«Смысл эвакуировать?»: пользователи Сети накинулись на автора видео, снявшего ЧП в школе

В Ярославле эвакуировали центральную школу из-за проблем с проводкой

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В школе пришлось прервать уроки&nbsp;

В школе пришлось прервать уроки 

В центре Ярославля эвакуировали школу из-за возгорания проводки. ЧП произошло в школе № 25 на улице Угличской: когда сработала пожарная тревога, учителя срочно стали выводить детей из здания. 

На место быстро приехали пожарные и за полчаса потушили начавшееся возгорание, проверили школу. 

— Было короткое электрозамыкание в проводке, до прибытия пожарных подразделений сработала сигнализация, в этом случае администрации школы необходимо было провести эвакуацию, — уточнили в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области. 

Короткое ЧП осталось бы почти незамеченным, если бы не появившееся после видео в соцсетях, где автор критикует эвакуацию и рассказывает, что произошло в школе. 

— И это просто сгорел обогреватель. Целый наряд пожарных приехал из-за вонючего обогревателя. Ё-моё, смысл был вызывать, я не понимаю, — комментирует автор.

За эти слова автор получил немало критики в свой адрес. 

— Уважаемый автор, когда на вас будет лежать ответственность за несколько сотен детских жизней, материальная ответственность, куча регламентов и проверок, когда вы посмотрите количество погибших детей в пожарах и еще много таких «когда» — может, тогда вы не будете снимать таких тупых, простите, роликов, — высказалась Веста Черноситова. 

— Дичь — это хозяин поста. Там ведь дети. Мог загореться не только обогреватель. Но и закрытый какой-нибудь кабинет, от этого — обогреватель, — поддержал Руслан Ясинецкий. 

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эвакуация школыпожар
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КОММЕНТАРИИ (1)

Дела то на копейку
23 янв 2020 в 10:31

Любят у нас разводить шумиху на пустом месте.