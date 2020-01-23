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Дым валил из окна: в Ростове загорелся дом

С пожаром боролись 17 человек

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Владельцам придется теперь поработать над видом дома

Владельцам придется теперь поработать над видом дома

В Ярославской области в Ростове загорелся жилой дом. Это произошло вчера, 22 января, в два часа дня на улице Урицкого. На первом этаже вспыхнуло пламя. Жители дома вызвали наряд спасателей, так как самим с огнем справиться не удалось. 17 пожарных на 4 машинах приехали на место в ближайшее время.

С огнем боролись чуть меньше полутора часов.

— К счастью, в пожаре никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Обстоятельства произошедшего уточняются.

Несмотря на то, что в пожаре никто не получил травмы, владельцам дома придется немного поработать теперь над тем, чтобы дом выглядел как прежде, так как огонь испортил часть дома, 15 квадратных метров на первом этаже, и дым оставил черные следы на фасаде дома.

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пожарРостов
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
23 янв 2020 в 09:49

Дым валил из окна,в ужасе выбегали люди,малыши кричали от страха,мамочки в панике кричали,пенсионеры остались без крова,инвалиды чудом спаслись-корреспонденты,где все это?Тема пожара не раскрыта!