Дым валил из окна: в Ростове загорелся дом

В Ярославской области в Ростове загорелся жилой дом. Это произошло вчера, 22 января, в два часа дня на улице Урицкого. На первом этаже вспыхнуло пламя. Жители дома вызвали наряд спасателей, так как самим с огнем справиться не удалось. 17 пожарных на 4 машинах приехали на место в ближайшее время.



С огнем боролись чуть меньше полутора часов.



— К счастью, в пожаре никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Обстоятельства произошедшего уточняются.



Несмотря на то, что в пожаре никто не получил травмы, владельцам дома придется немного поработать теперь над тем, чтобы дом выглядел как прежде, так как огонь испортил часть дома, 15 квадратных метров на первом этаже, и дым оставил черные следы на фасаде дома.

