В Ярославской области два подростка пропали из обители. За дело взялись следователи

В Ярославской области объявили в розыск двух подростков 12 и 14 лет , которые пропали сегодня, 22 января . Как стало известно порталу 76.RU, приятели сбежали из Свято-Алексеевской пустыни (обитель в селе Новоалексеевка Переславского района. — Прим. ред.).

Мальчик на фото справа — 12-летний Владислав Житлов. На фото слева — 14-летний Эдуард Житников.

— Следственным отделом по городу Переславлю-Залесскому проводится доследственная проверка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Приметы подростков: