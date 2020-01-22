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В Ярославской области два подростка пропали из обители. За дело взялись следователи

Пропавших мальчиков объявили в розыск

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В Ярославской области объявили в розыск двух подростков 12 и 14 лет, которые пропали сегодня, 22 января. Как стало известно порталу 76.RU, приятели сбежали из Свято-Алексеевской пустыни (обитель в селе Новоалексеевка Переславского района. — Прим. ред.).

Мальчик на фото справа — 12-летний Владислав Житлов. На фото слева — 14-летний Эдуард Житников.

— Следственным отделом по городу Переславлю-Залесскому проводится доследственная проверка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Приметы подростков:

  • Владислав Житлов: рост 150–155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные, коротко стриженные, глаза карие. Одет в синий спортивный костюм, однотонную куртку защитного цвета с подстежкой от армейского бушлата. При себе может иметь школьный рюкзак-ранец;
  • Эдуард Житников: рост 160–165 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Одет, предположительно, в синий спортивный костюм или камуфлированную защитную одежду.

Если вы знаете что-либо о местонахождении подростков, позвоните следователям 8 (962) 209-00-12, либо в полицию 8 (48535) 3-19-89. Также вы можете написать в редакцию: 8 (910) 662-17-73 (Telegram, Viber. WhatsApp).

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поиск людейЭдуард ЖитниковВладислав Житлов
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
22 янв 2020 в 19:33

какие обители какая пустыня? автор ты с какой секты?

Гость
22 янв 2020 в 19:32

обители зла 😠

ваш господин
22 янв 2020 в 19:29

они сбежали из обители зла?😁