В Ярославской области два подростка пропали из обители. За дело взялись следователи

В Ярославской области объявили в розыск двух подростков 12 и
Мальчик на фото справа — 12-летний Владислав Житлов. На фото слева —
— Следственным отделом по городу Переславлю-Залесскому проводится доследственная проверка, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Приметы подростков:
- Владислав Житлов: рост 150–155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы черные, коротко стриженные, глаза карие. Одет в синий спортивный костюм, однотонную куртку защитного цвета с подстежкой от армейского бушлата. При себе может иметь школьный рюкзак-ранец;
- Эдуард Житников: рост 160–165 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие. Одет, предположительно, в синий спортивный костюм или камуфлированную защитную одежду.
Если вы знаете что-либо о местонахождении подростков, позвоните следователям