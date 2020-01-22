«Теперь людей боятся»: в Ярославле из странного питомника в жилом доме сбежала стая овчарок

Шесть взрослых австралийских овчарок жили в комнате коммуналки Фото: питомник Diamanti Della Vita

В начале недели в Ярославле зоозащитники спасли четырёх собак и четырёх щенков, которым всего пару дней от роду. О них бы никто и не узнал, если бы в одной из квартир на улице Добрынина не вспыхнул пожар. В квартире, по словам МЧС, выгорел всего метр, но тушившие огонь спасатели, зайдя в комнату, пришли в ужас — сплошной мусор, жуткий запах, разложившийся труп собаки. На место вызвали зоозащитников.

И у этой истории появился новый поворот. Обо всём по порядку - в нашем материале. — От собаки остались только кости и шкура, — рассказала зоозащитник Елена Пыркина. — В квартире были ещё собаки, похожие на китайских хохлатых: 4 взрослых собаки и 4 щенка, которым всего дня три-четыре. Ни еды, ни воды у собак не было. Мы забрали собак на передержку. На выходе встретили хозяйку. Она требовала вернуть собак, но мы отказались, сказали ей, что это подпадает под закон о жестоком обращении с животными. Собак мы обследуем в ветеринарной клинике. Поскольку всех вместе их не отвезти, будем обследовать по одной. Вчера возили первую собаку. Точное заключение врачей будет позже, но уже сейчас ясно, что собака заражена паразитами, у неё мастопатия, цистит и блошиный дерматит. На хозяйку мы написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.



Вот в такой квартире жили животные Фото: САХ / Facebook.com

В соцсетях люди публикуют гневные посты. Как оказалось, собаки, которых забрали волонтёры, принадлежат ярославскому питомнику. Занимаются им мать и сын. По информации на сайте питомника, Мурат и Светлана Ганенковы разводят немецких шпицов, китайских хохлатых и австралийских овчарок.

История питомника получила неожиданное продолжение — на улице оказались овчарки питомника. Мы смогли пообщаться с владельцами питомника.

— Это всё враньё, — говорит Светлана. — Мы давно не занимаемся шпицами, и китайских хохлатых больше не разводим. Те собаки, которых у нас забрали, были отказниками. У меня были неприятные случаи, когда щенков по разным причинам потом отдавали другим людям. Поэтому при продаже я всегда говорила новым хозяевам, чтобы в случае чего возвращали собак мне, не отдавали кому-то ещё. Конечно, такие случаи были: кто-то переезжал, кто-то рожал детей, у них возникала аллергия, да много разных обстоятельств. Собак, которых возвращали, я сама пристраивала. На этот момент оставались четыре собаки. Девочку, которая ощенилась, вернули 1,5 месяца назад. Она всегда была пухленькой, мы даже не представляли, что она была беременная.

Из квартиры забрали четырёх взрослых собак Фото: Елена Пыркина

Светлана уверяет, что и понятия не имела о том, что происходит в квартире.

— В Ярославль переехал наш родственник, чтобы учиться здесь, года 1,5 назад, — говорит женщина. — Я ему предложила жить в квартире на Добрынина. Мы всё равно там не жили, и она пустовала. Договорились, что он там будет жить бесплатно, но ухаживать за собаками-оказниками. Раз в две недели мы ему заказывали 20-килограмовый мешок корма, его привозила служба доставки. Каждый раз, когда я спрашивала, он говорил, что всё хорошо, когда привозили или забирали собак, тоже всё хорошо было, всё прибрано.



Зоозащитники увезли четверых щенков, которым всего по 4 дня Фото: Елена Пыркина

Так что же за собака умерла в квартире, раз жили там только китайские хохлатые? Светлана говорит, что в Новый год к её квартиранту приехали друзья. Они подобрали сбитую собаку.

— Друзья подобрали, а он забрал её себе выхаживать, — рассказала женщина. — Сказал, что у него и так есть животные, вот и эту выходит. Но я об этом только после пожара этого узнала. Знай я раньше, конечно, отвезла бы её в ветклинику.

Правда, почему мёртвый пёс пролежал в квартире несколько месяцев, Светлана ответить не смогла.



— Не знаю, не могла и допустить, что такое может произойти, — говорит она. — Сразу после пожара родственник сбежал. Мы, как узнали, так сразу плохо стало. Живём сейчас на валерьянке. Конечно, это моя оплошность, что не проконтролировала, но ключ от входной двери был только один, и он был у родственника.

Что же произошло с оказавшимися на улице австралийскими овчарками? Заводчики говорят, что события между собой не связаны.



Собаки жили в жутких условиях Фото: САХ / Facebook.com

— Я живу в коммуналке, — говорит сын Светланы Мурат. — Австралийские овчарки живет со мной. Их было шесть взрослых и щенки. Вчера днём я был на работе, попросил брата присмотреть за собаками. Он был на кухне, когда приехал собственник соседней комнаты. Сосед открыл дверь в мою комнату и начал выгонять собак. Брат пошёл за ним, сосед кинулся на него, избил, потом начал бить шваброй собак и выгонять их на улицу. Он сдаёт свою комнату всяким алкашам, они съезжают и не платят, а он нас обвиняет, якобы это наши собаки всем мешают, но у соседей никаких претензий нет. Я прибежал, щенков мы вместе с соседями вытаскивала из подвала, всех собрали, всех нашли. Взрослые собаки, перепугавшись, разбежались, только двое сейчас дома. Нам звонят — там видели, там видели, мы сразу приезжаем, но они убегают. Представьте, как они испуганы, что даже на свои имена не откликаются. Их били, они теперь людей боятся.



Щенков нашли в подвале Фото: питомник Diamanti Della Vita