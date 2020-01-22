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В Ленинском районе Ярославля обнаружили тело мужчины

На месте работают полицейские и медики

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Тело обнаружили на улице Чкалова

Тело обнаружили на улице Чкалова

Сегодня утром между домами 46 и 48 на улице Чкалова обнаружили тело мужчины. На месте работают полицейские и медики.

В полиции сообщили, что следов криминала нет. Вероятно, мужчине стало плохо, когда он шёл по улице.

— Сейчас устанавливается личность погибшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Точную причину смерти установят медики.

Видео: Ярославль LIVE / Vk.com

В октябре прошлого года на улице Чкалова рядом со спорткомплексом «Торпедо» внезапно скончался мужчина. Тело обнаружили прохожие.

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обнаружили тело
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КОММЕНТАРИИ (6)

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22 янв 2020 в 11:51

Лучшие врачи - паталогоанатомы. Ошибаются редко.

22 янв 2020 в 11:45

У нас у дома тоже упал, но эпилептик. Пока скорую вызвали смотался.

Гость
22 янв 2020 в 11:32

Атм.давление сегодня аж 723 мм.рт.ст. ..не удивительно, что стало ему плохо...