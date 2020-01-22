В Ленинском районе Ярославля обнаружили тело мужчины

Сегодня утром между домами 46 и 48 на улице Чкалова обнаружили тело мужчины. На месте работают полицейские и медики.
В полиции сообщили, что следов криминала нет. Вероятно, мужчине стало плохо, когда он шёл по улице.
— Сейчас устанавливается личность погибшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Точную причину смерти установят медики.
Видео: Ярославль LIVE / Vk.com
В октябре прошлого года на улице Чкалова рядом со спорткомплексом «Торпедо» внезапно скончался мужчина. Тело обнаружили прохожие.