В Ленинском районе Ярославля обнаружили тело мужчины

Сегодня утром между домами 46 и 48 на улице Чкалова обнаружили тело мужчины. На месте работают полицейские и медики.



В полиции сообщили, что следов криминала нет. Вероятно, мужчине стало плохо, когда он шёл по улице.



— Сейчас устанавливается личность погибшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Точную причину смерти установят медики.

