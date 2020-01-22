В Переславском районе подросток на «шестерке» влетел под грузовик: пострадали два человека

Вчера ночью, около одиннадцати, ДТП произошло в трех километрах от Переславля-Залесского. Столкнулись грузовик и легковушка. По данным полиции, за рулём шестёрки сидел 16-летний подросток, прав у него не было. Как, видимо, и знаний ПДД. Он не уступил дорогу, выезжая со второстепенной дороги. И в его машину влетел грузовой автомобиль «Рено».

— В результате ДТП с травмами госпитализированы сам водитель ВАЗа и 16-летний пассажир, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция выясняет, как подросток оказался за рулем машины.