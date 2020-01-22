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В Переславском районе подросток на «шестерке» влетел под грузовик: пострадали два человека

Первые подробности ДТП в Ярославской области

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Своим здоровьем молодой водитель и расплатился за ДТП

Своим здоровьем молодой водитель и расплатился за ДТП

Вчера ночью, около одиннадцати, ДТП произошло в трех километрах от Переславля-Залесского. Столкнулись грузовик и легковушка. По данным полиции, за рулём шестёрки сидел 16-летний подросток, прав у него не было. Как, видимо, и знаний ПДД. Он не уступил дорогу, выезжая со второстепенной дороги. И в его машину влетел грузовой автомобиль «Рено».

— В результате ДТП с травмами госпитализированы сам водитель ВАЗа и 16-летний пассажир, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас полиция выясняет, как подросток оказался за рулем машины.

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ДТППереславль
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КОММЕНТАРИИ (3)

ваш господин
22 янв 2020 в 09:45

пацан к успеху шел , но не свезло😁

гость
22 янв 2020 в 09:43

Многие считают консервную банку бронированным танком,ан нет...

Коровьев
22 янв 2020 в 09:31

Не поверю что трезвый