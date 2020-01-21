Собачий ад в квартире: в Ярославле зоозащитники спасли четырех собак и четырех маленьких щенков

Сначала казалось, что это был обычный незначительный бытовой пожар. Около восьми утра огонь разгорелся в одной из квартир дома на улице Добрынина.



— Уничтожен мусор на площади один квадратный метр, пострадавших нет, — отчитались в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



В квартире спасатели обнаружили труп собаки, но выяснилось: скончался пёс уже давно.



— От собаки остались только кости и шкура, — рассказали приехавшие на место волонтёры. — В квартире были ещё собаки, похожие на китайских хохлатых: 4 взрослых собаки и 4 щенка, которым всего дня три-четыре. Ни еды, ни воды у собак не было.

