Собачий ад в квартире: в Ярославле зоозащитники спасли четырех собак и четырех маленьких щенков

Сначала казалось, что это был обычный незначительный бытовой пожар. Около восьми утра огонь разгорелся в одной из квартир дома на улице Добрынина.
— Уничтожен мусор на площади один квадратный метр, пострадавших нет, — отчитались в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
В квартире спасатели обнаружили труп собаки, но выяснилось: скончался пёс уже давно.
— От собаки остались только кости и шкура, — рассказали приехавшие на место волонтёры. — В квартире были ещё собаки, похожие на китайских хохлатых: 4 взрослых собаки и 4 щенка, которым всего дня три-четыре. Ни еды, ни воды у собак не было.
Пришедший в квартиру молодой человек представился волонтёрам сыном хозяйки жилья и владелицы собак, но сама женщина уверяла, что он просто снимает квартиру и следит за её животными. Откуда взялась погибшая собака, не понятно — соседи утверждают, что ни разу не видели, как её заводили или выводили из квартиры.
— На выходе мы встретили хозяйку, — рассказала зоозащитник Елена Пыркина. — Она требовала вернуть собак, но мы отказались, сказали ей, что это подпадает под закон о жестоком обращении с животными. Собак мы обследуем в ветеринарной клинике. Поскольку всех вместе их не отвезти, будем обследовать по одной. Сегодня возили первую собаку. Точное заключение врачей будет позже, но уже сейчас ясно, что собака заражена паразитами, у неё мастопатия, цистит и блошиный дерматит.
На хозяйку собак зоозащитники намерены написать заявление в полицию о жестоком обращении с животными.