«Полыхает жесть»: в Переславле горит жилой дом

В Переславле-Залесском вспыхнул пожар в частном секторе. Загорелся трёхэтажный жилой дом на улице Строителей, 21, огонь уже перекинулся на соседнюю пристройку.
Дым заполонил соседние улицы.
— Жесть как полыхает, — пишут в соцсетях. — Жалко людей. Дом не новый был.
В управлении МЧС России по Ярославской области сообщают, что на утро пострадавших не было, спасатели борются с огнём, который уже около часа не удаётся потушить.
Уточнение на 12:18.
— Возгорание произошло в стареньком доме, к которому пристроено новое трёхэтажное здание. В нём жила пенсионерка, с ожогами первой степени её увезли в больницу, — рассказал редакции 76.RU житель Переславля-Залесского Евгений Работников.