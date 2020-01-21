21 января вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 61.47
eur 68.21
СЕЙЧАС +3°С
usd 61.47
eur 68.21

Все новости

Все новости
Происшествия

«Полыхает жесть»: в Переславле горит жилой дом

Фото, видео и первые подробности происшествия в Ярославской области

1 726
1 Обсудить

Поделиться

Полыхают два дома, пристроенных друг к другу&nbsp;

Полыхают два дома, пристроенных друг к другу 

В Переславле-Залесском вспыхнул пожар в частном секторе. Загорелся трёхэтажный жилой дом на улице Строителей, 21, огонь уже перекинулся на соседнюю пристройку.

Дым заполонил соседние улицы. 

— Жесть как полыхает, — пишут в соцсетях. — Жалко людей. Дом не новый был.

Дым расползается по району

Дым расползается по району

В управлении МЧС России по Ярославской области сообщают, что на утро пострадавших не было, спасатели борются с огнём, который уже около часа не удаётся потушить.

Вокруг столпились соседи и прохожие

Вокруг столпились соседи и прохожие

Уточнение на 12:18.

— Возгорание произошло в стареньком доме, к которому пристроено новое трёхэтажное здание. В нём жила пенсионерка, с ожогами первой степени её увезли в больницу, — рассказал редакции 76.RU житель Переславля-Залесского Евгений Работников. 

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

пожарпожар в жилом доме
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

ваш господин
21 янв 2020 в 14:27

не зря раньше пенсию давали... а сейчас она бы на работе пожар устроила😁