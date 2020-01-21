ДТП с шестью машинами на трассе М-8: пострадали мама с дочкой

Крупное ДТП в Ярославской области. На трассе М-8 в Переславском районе столкнулись сразу шесть автомобилей — грузовик «Вольво» с полуприцепом, «Ленд-Ровер», «Киа», «Пежо», «Ивеко», ГАЗ. Все они ехали в одном направлении, и, как стало известно порталу 76.RU, один остановился, а другие не заметили. Врезались друг в друга по очереди.

— В результате ДТП пострадали пассажиры «Пежо» — 48-летняя женщина и 18-летняя девушка, они нуждаются в амбулаторном лечении.



Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.