В Ярославле «Шкода» на переходе сбила 10-летнего мальчика

Сегодня примерно в 14:20 в Брагино автомобиль сбил мальчика. По предварительной информации полиции, 10-летний ребёнок переходил дорогу на улице Труфанова в районе дома 24 по нерегулируемому пешеходному переходу.



— Автомобиль «Шкода», за рулём которого был 37-летний водитель, совершил наезд на 10-летнего мальчика, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Ребёнка увезли в больницу.



То ли пытаясь уйти от столкновения, то ли от резкого торможения, автомобиль занесло, и он снёс ещё и забор.

