20 января понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.53
eur 68.54
СЕЙЧАС +1°С
usd 61.53
eur 68.54

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославле «Шкода» на переходе сбила 10-летнего мальчика

Ребёнка увезли в больницу

1 467
4 Обсудить

Поделиться

Мальчик переходил дорогу на улице Труфанова

Мальчик переходил дорогу на улице Труфанова

Сегодня примерно в 14:20 в Брагино автомобиль сбил мальчика. По предварительной информации полиции, 10-летний ребёнок переходил дорогу на улице Труфанова в районе дома 24 по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Автомобиль «Шкода», за рулём которого был 37-летний водитель, совершил наезд на 10-летнего мальчика, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Ребёнка увезли в больницу.

То ли пытаясь уйти от столкновения, то ли от резкого торможения, автомобиль занесло, и он снёс ещё и забор.

Автомобиль врезался в забор

Автомобиль врезался в забор

Ещё одно ДТП случилось сегодня около 13 часов на Промышленном шоссе. Старая «пятёрка» разбилась, въехав сзади в грузовой автомобиль.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 3
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ДТПребёнокпешеход
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
20 янв 2020 в 17:01

Нет соблюдения законов в стране. Чиновники воруют, стадо мочит друг друга. Не живем а существуем.

ваш господин
20 янв 2020 в 17:33

мальчик был несомненно пьян , впрочем забор тоже😁

Гость
20 янв 2020 в 17:20

я пешеход ,передвигаюсь на гор.транспорте , часто в окно наблюдают за водителями в машинах , почти в каждой 5 сидит водитель и давит на телефон , или разговаривает , изредка посматривая на дорогу . Уверен что тут таже самая ситуация , если всё внимание на дорогу, то водитель увидел бы мальчика , всё от невнимательности