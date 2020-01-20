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Происшествия Выбило глаз петардой

В Рыбинске владельцы квеста, где девушке выбило глаз петардой, выплатят ей полтора миллиона

В Ярославской области прошёл суд над предпринимателями

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Врачи не смогли спасти глаз

Врачи не смогли спасти глаз

Сегодня в Рыбинске прошёл суд над владельцами квест-комнаты «Воскрешение-лабиринт», в которой 17-летней девушке выбило глаз петардой.

Двух владельцев квест-комнаты признали виновными. 

— Не предупредив участников и не обеспечив надлежащую систему ограждения и защиты, они использовали петарды для фейерверка на окончательном этапе игры, — сделали вывод следователи. — Приговором суда каждому из фигурантов уголовного дела назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда — по 750 тысяч рублей с каждого подсудимого.

Всё произошло в январе прошлого года. Девушка с друзьями пошла в квест-комнату. В конце игры она выглянула в окно, за которым прогремел фейерверк. Петарда прилетела в лицо девушке. Глаз выбило. 

— Нам сказали, что надо найти выход. Мы и нашли. Нужно было отыскать ручку от окна. Мы думали, что в окно вылезти надо, это и есть выход. Нас не предупредили, что не нужно этого делать и что в конце квеста будут пускать фейерверк. Я почти последняя к окну подошла, хотела вылезти... Снаряд мне прямо в глаз прилетел... — вспоминает тот вечер девушка. 

Теперь девушка даже даже чаю налить не может — координация нарушена. Говорит: «Я вижу теперь всё не в 3D, а в плоскости».

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выбило глаз петардойквест-комната
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
20 янв 2020 в 13:45

А за такой уже теперь ярославский квест как хождение пешеходов по скользким тротуарам и за переломанные руки, ноги и позвоночники кто-нибудь будет выплачивать?

Гость
20 янв 2020 в 12:20

будут 40 лет по 100 рублей выплачивать

ваш господин
20 янв 2020 в 12:19

частное предпринимательство поднимет рассею с коленов😁