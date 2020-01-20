В Рыбинске владельцы квеста, где девушке выбило глаз петардой, выплатят ей полтора миллиона

— Не предупредив участников и не обеспечив надлежащую систему ограждения и защиты, они использовали петарды для фейерверка на окончательном этапе игры, — сделали вывод следователи. — Приговором суда каждому из фигурантов уголовного дела назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда — по 750 тысяч рублей с каждого подсудимого.

Всё произошло в январе прошлого года. Девушка с друзьями пошла в квест-комнату. В конце игры она выглянула в окно, за которым прогремел фейерверк. Петарда прилетела в лицо девушке. Глаз выбило.

— Нам сказали, что надо найти выход. Мы и нашли. Нужно было отыскать ручку от окна. Мы думали, что в окно вылезти надо, это и есть выход. Нас не предупредили, что не нужно этого делать и что в конце квеста будут пускать фейерверк. Я почти последняя к окну подошла, хотела вылезти... Снаряд мне прямо в глаз прилетел... — вспоминает тот вечер девушка.

Теперь девушка даже даже чаю налить не может — координация нарушена. Говорит: «Я вижу теперь всё не в 3D, а в плоскости».