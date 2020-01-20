«Схватил трубу и начал громить»: в Ярославле пациент напал на бригаду скорой помощи

гость 20 янв 2020 в 11:15

и так скорые в городе приезжают в течение 3-4 часов, о чем сразу предупреждают диспетчеры, так и машины у них убогие и еле ездят, не говоря уже о том, что трясет на каждой кочке нашего великого городя-грязи.Так теперь еще и на одну колымагу меньше, вообще по 5 часов ждать будем