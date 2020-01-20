«Схватил трубу и начал громить»: в Ярославле пациент напал на бригаду скорой помощи

В Ярославле на врачей скорой помощи напал мужчина на шиномонтаже. Врачи приехали туда вчера вечером по вызову. Мужчина, которому требовалась помощь, оказался пьяным.
— Вместо благодарности мужчина схватил металлическую трубу и начал громить нашу машину, — рассказали о выезде на шиномонтаж врачи скорой помощи. — Мы не пострадали, но «Газель» выбыла из строя: покорёжено железо и разбиты окна. Машину пришлось снять с линии.
Протрезвев, мужчина пообещал возместить ущерб. Но и деваться ему было уже некуда — всё, что он натворил, полицейские подробно занесли в протокол.
Это уже не первый случай, когда нападают на работников скорой помощи. А в Тутаеве 58-летний мужчина застрелил 55-летнего водителя скорой.