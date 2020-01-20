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Происшествия

«Схватил трубу и начал громить»: в Ярославле пациент напал на бригаду скорой помощи

Медики рассказали подробности случившегося

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Машину пришлось снять с линии

Машину пришлось снять с линии

В Ярославле на врачей скорой помощи напал мужчина на шиномонтаже. Врачи приехали туда вчера вечером по вызову. Мужчина, которому требовалась помощь, оказался пьяным.

— Вместо благодарности мужчина схватил металлическую трубу и начал громить нашу машину, — рассказали о выезде на шиномонтаж врачи скорой помощи. — Мы не пострадали, но «Газель» выбыла из строя: покорёжено железо и разбиты окна. Машину пришлось снять с линии.

Восстанавливать машину придётся буйному пациенту

Восстанавливать машину придётся буйному пациенту

Протрезвев, мужчина пообещал возместить ущерб. Но и деваться ему было уже некуда — всё, что он натворил, полицейские подробно занесли в протокол.

Это уже не первый случай, когда нападают на работников скорой помощи. А в Тутаеве 58-летний мужчина застрелил 55-летнего водителя скорой.

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происшествиякриминал
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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
20 янв 2020 в 11:15

и так скорые в городе приезжают в течение 3-4 часов, о чем сразу предупреждают диспетчеры, так и машины у них убогие и еле ездят, не говоря уже о том, что трясет на каждой кочке нашего великого городя-грязи.Так теперь еще и на одну колымагу меньше, вообще по 5 часов ждать будем

ваш господин
20 янв 2020 в 10:57

реакция на трансплантологов вполне понятна😁