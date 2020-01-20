В Перми отель затопило кипятком, пять человек погибли

В пермском отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, в результате пять человек погибли, как минимум трое пострадали — все они постояльцы гостиницы. Известно, что ЧП произошло около четырех утра по местному времени, кипяток затопил подвал, где организована гостиница.



— Вода была под высоким давлением. Все службы прибыли оперативно, сейчас откачивают воду. Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших — все это постояльцы гостиницы, — заявил и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. — Проводится заседание КЧС. Пока не установлены личности погибших. Трое пострадавших были госпитализированы. Будет возбуждено уголовное дело.

