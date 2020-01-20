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В Перми отель затопило кипятком, пять человек погибли

ЧП произошло рано утром: в подвале прорвало трубу с горячей водой

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Известно, что погибшие и пострадавшие — гости отеля «Карамель»

Известно, что погибшие и пострадавшие — гости отеля «Карамель»

В пермском отеле «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, в результате пять человек погибли, как минимум трое пострадали — все они постояльцы гостиницы. Известно, что ЧП произошло около четырех утра по местному времени, кипяток затопил подвал, где организована гостиница.

— Вода была под высоким давлением. Все службы прибыли оперативно, сейчас откачивают воду. Обнаружено пять погибших, также есть трое пострадавших — все это постояльцы гостиницы, — заявил и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. — Проводится заседание КЧС. Пока не установлены личности погибших. Трое пострадавших были госпитализированы. Будет возбуждено уголовное дело.

Отель расположен в подвале жилого дома. На фото видно, как из дверей «Карамели» валит пар

Отель расположен в подвале жилого дома. На фото видно, как из дверей «Карамели» валит пар

Отель находится в жилом доме. По данным наших коллег 59.RU, эвакуация жильцов не потребовалась. Некоторые рассказали журналистам подробности случившегося.

— Шел пар. Вода дошла до порога гостиницы, — цитирует 59.RU очевидца. — Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04:00, видит, что медики стоят тут. На улице еще темно было. Эта гостиница тут давно. Я шесть лет тут живу, гостиница уже размещалась тут. В ней еще, помню, ремонт делали.

Подробности происшествия наши пермские коллеги собирают в онлайн-трансляции, следите за ней здесь.

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прорвало трубуЧП в отелеотель
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
20 янв 2020 в 08:39

Сейчас побегут по всем гостиницам страны с проверками.Везде возьмут свои взятки-и всё останется по-прежнему.Ну и где-нибудь с воем и визгами закроют одну гостиницу для показухи и пиара.У нас всегда так в этой высокодуховной стране.

Гость
20 янв 2020 в 08:25

У нас на работе на требования безопасности кладут болт. Уверен в этой фальшивой и коррумпированной стране везде так.

Фото пользователя
20 янв 2020 в 07:51

ППЦ во что обходятся путинские прорывы... Гостиница в подвале?