«Машину резко развернуло и выбросило на встречку»: в Ярославле в ДТП пострадал мужчина

— Я ехал за «Киа», — рассказал очевидец аварии Игорь. — Скорость была километров 70. Вдруг машину впереди резко развернуло и в секунду выбросило на встречную полосу, где в неё и врезалась «Шкода», которая ехала навстречу. Дорога оказалась очень скользкой. Видимо, днём, когда было тепло, всё подтаяло, а вечером опять прихватило, образовалась тонкая незаметная корка льда. Я начал тормозить, и мою машину тоже поелозило, но я сумел аккуратно по обочине их объехать, остановился и подошёл.

ДТП произошло 18 января около 18 часов на улице Большой Норской. Столкнулись автомобили «Шкода» и «Киа».

Удар пришёлся «Киа» в правую часть, машину сильно смяло. В аварии пострадал водитель «Киа». 61-летнего мужчину увезли на скорой. Водитель «Шкоды» получил ушиб.

— Пока оформляли ДТП, рядом ещё одно произошло, — говорит Игорь. — Я точно не разглядел, какая-то большая машина типа внедорожника в дерево врезалась недалеко от нас. Видимо, водитель пытался объехать «Шкоду» и «Киа», а его на скользкой дороге тоже закрутило.

Ещё одно ДТП произошло 18 января на проспекте Авиаторов. Маршрутка влетела в стоявший ВАЗ. Сильно пострадали двое мужчин. Жена одного из них просит откликнуться свидетелей.