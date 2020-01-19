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В Ярославле «Калина» сбила девочку-подростка

Пешехода увезли на скорой

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Девочку на скорой увезли в больницу

Девочку на скорой увезли в больницу

ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка, произошло на улице Гагарина возле перекрёстка с улицей Менделеева 18 января около восьми утра.

— По предварительной информации, «Лада-Калина», за рулём которой была 49-летняя женщина, сбила девушку-пешехода, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Девушку с травмами госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Ещё одно ДТП произошло вчера на проспекте Авиаторов. Маршрутка въехала в стоящий на дороге ВАЗ. Серьёзно пострадали двое мужчин. Один до сих пор в коме. Его супруга разыскивает свидетелей ДТП.

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ДТП
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