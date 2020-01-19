В Ярославле «Калина» сбила девочку-подростка

Девочку на скорой увезли в больницу

ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка, произошло на улице Гагарина возле перекрёстка с улицей Менделеева 18 января около восьми утра.



— По предварительной информации, «Лада-Калина», за рулём которой была 49-летняя женщина, сбила девушку-пешехода, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Девушку с травмами госпитализировали.



На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.



Ещё одно ДТП произошло вчера на проспекте Авиаторов. Маршрутка въехала в стоящий на дороге ВАЗ. Серьёзно пострадали двое мужчин. Один до сих пор в коме. Его супруга разыскивает свидетелей ДТП.

