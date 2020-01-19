«Это чудо!»: сломавший позвоночник ярославец заново учится сидеть и есть

31-летний Игорь Изотов, который в свой день рождения сломал себе шейный отдел позвоночника, заново учится сидеть, самостоятельно есть и передвигаться. Тот летний день разделил жизнь семьи Игоря на «до» и «после». Врачи говорили, что шансов выжить практически нет, но мужчина выжил. Его супруга Ирина в отчаянии просила помощи, чтобы собрать денег и отправить мужа в реабилитационный центр Москвы. И вот 13 января семья отправилась в столицу. Жена Игоря Ирина поблагодарила всех, кто им помог. И рассказала, как проходит реабилитация мужа.

— Дорогие наши! Спасибо Вам за вашу поддержку, за Вашу веру! Только Вашими усилиями стало возможным пребывание моего мужа в реабилитационном центре «Три сестры», где он с горящими глазами делает успешные шаги к восстановлению своего здоровья, — написала Ирина Изотова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». — На данный момент Игорь самостоятельно ест с помощью адаптированной ложки, длительное время сидит в инвалидной коляске, учится самостоятельно передвигаться. Это ли не чудо? Вы доказали, что нет ничего невозможного, все произошло только благодаря тем, кто в нас верит. Мы с Игорем бесконечно и от всего сердца благодарим каждого из вас, кто помог репостом, переводом и просто добрым словом! Впереди ещё многое предстоит сделать, мы готовы на всё, чтобы восстановить здоровье Игоря, а главное, готов он сам и очень этого хочет. Врачи говорят, что одного курса недостаточно и нам не хочется, чтобы эти старания были напрасны. Мы настроены только на победу! Но без Вас нам не справиться.



27 июля свой день рождения Игорь Изотов решил отпраздновать с семьёй и друзьями на природе. Отправились на карьеры за «Альтаиром». Отметить не успели — Игорь решил искупаться и прыгнул в воду. Неудачно. Мужчина ударился об бетонную плиту и сломал шейный отдел позвоночника. В воде сразу отказали ноги, а по дороге в больницу в машине скорой Игорь уже не мог пошевелить и руками.