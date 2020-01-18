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«Это было как в фильме ужасов»: в Ростовском районе легковушка врезалась в лесовоз, погиб человек

Подробности смертельного ДТП в Ярославской области

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Водитель погиб на месте

Водитель погиб на месте

Вчера, 17 января, около шести вечера на трассе М-8 в Ростовском районе случилось ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик с бревнами. Всё случилось около посёлка Петровское. За рулём «Фрейтлайнера» с прицепом находился 54-летний житель Ивановской области.

— Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигающимся в сторону Москвы автомобилем «Рено-Дастер», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В полиции уточнили — 61-летний водитель «Рено» погиб на месте. А его жена, сидевшая рядом, попала в больницу. 

— Это было как в фильме ужасов, — пишет проезжавший мимо водитель, читатель 76.RU Сергей. — Жуткая авария: лесовоз превратил машину в консервную банку. 

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП.

Еще одна смертельная авария произошла вчера вечером на выезде из Ярославля. Здесь от удара загорелся автомобиль, погибли два человека.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (2)

Василий
18 янв 2020 в 15:12

Новости с наших дорог, как фронтовая сводка, у нас что, боевые действия?

ваш господин
18 янв 2020 в 15:08

проезжавший момо был не в себе