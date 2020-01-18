«Это было как в фильме ужасов»: в Ростовском районе легковушка врезалась в лесовоз, погиб человек

Вчера, 17 января, около шести вечера на трассе М-8 в Ростовском районе случилось ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик с бревнами. Всё случилось около посёлка Петровское. За рулём «Фрейтлайнера» с прицепом находился 54-летний житель Ивановской области.

— Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигающимся в сторону Москвы автомобилем «Рено-Дастер», — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В полиции уточнили — 61-летний водитель «Рено» погиб на месте. А его жена, сидевшая рядом, попала в больницу.