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Мама плакала и бежала за машиной: в Ярославле таксист увез 3-летнюю девочку. Аудиозапись разговора

Девушка не успела достать ребенка из машины, когда водитель дал по газам

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Женщина бежала несколько кварталов за машиной, в которой увозили ее 3-летнюю дочь&nbsp;

Женщина бежала несколько кварталов за машиной, в которой увозили ее 3-летнюю дочь 

В Ярославле таксист увез 3-летнюю девочку, оставив ее маму на улице. Всё произошло вчера, 16 января. Девушка вызвала такси «Максим», чтобы с дочкой поехать на занятия музыкой. Когда машина подъехала к месту, ярославна отстегнула ребенка от детского кресла и предупредила о том, что сейчас будет доставать малышку.

— Я отстегиваю ребёнка, говорю «Подождите, достану ее», — рассказала Ксения Гордеева. — Выхожу из машины, начинаю обходить, а водитель по газам. Благо двор, я несусь за ним, бегу почти за багажником, ору очень громко.

Девушка рассказала, что как только она начала отставать от машины, решила прыгнуть в стоящую припаркованную машину, за рулем которой сидел мужчина и ждал своего начальника. Ксения написала, что умоляла мужчину ехать за такси, а сама в это время начала дозваниваться оператору.

— Через пару кварталов догоняем, в этот момент я дозвонилась в такси, меня соединили с ним, — вспоминает Ксения. — Я ору: «Остановись, тварь, стоять! Я догнала тебя!» Он разворачивается, по газам — и в другую сторону, мы за ним. Ещё метров 200 проезжает, двор узкий, мы догоняем. Остановился, выходит из машины и говорит: «А я думаю, что вы бежите за мной, наверное, забыли что-то».

Девушка уверена, что произошедшее — не случайность, а вот в пресс-службе такси «Максим» утверждают, что произошло недоразумение, и водитель не думал похищать 3-летнюю девочку.

— Водитель решил, что женщина уже вышла из машины вместе с ребенком, и уехал. Когда она связалась с ним через операторов, он сразу же пообещал вернуться обратно. В записи разговора слышно, что водитель тоже обеспокоен случившимся. Он ускорил движение, так как хотел быстрее приехать к дому, где высадил пассажирку. А когда понял, что женщина едет за ним, сразу остановился. Все завершилось благополучно, водитель вернул ребенка и многократно извинился перед пассажиркой за свою невнимательность, — заверили в пресс-службе такси. 

Таксист увёз ребёнка от мамы

Такси «Максим»

В сервисе предоставили запись разговора.

Представители компании «Максим» также рассказали, что менеджеры сервиса позвонили женщине и извинились от лица компании, а водителю напомнили о том, что он должен всегда проверять салон после того, как высаживает пассажира.

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таксидетипохищение
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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
17 янв 2020 в 16:41

Я вообще не понимаю, что сейчас в городе с такси происходит , вызываешь , машина может вообще не приехать , вызовешь другое потом предъявляют, что не дождались, а сколько ждать , час , два . Такси приезжают без всяких шашечек , простая машина шабашника , которой данные скинул оператор , за рулём не пойми что сидит , машина убитая , надозу наверно решил срубить , вообще это же не законно ? Почему ни кто за этим не следит ? Любой маньяк может подключиться к сервису и принимать заказы. Вот в нашей стране всегда так , закон действует пару месяцев потом всем становится плевать .К примеру , запрещено курить в поездах пригородных , но курят , курят и лопают , охраны нет , раньше была , следили . Или парковка машин во дворах , когда взрывы были так запретили парковаться , не подъехать было пожарным , сейчас всё забили , паркуются как хотят , в подъезд уже выезжают , площадки детские заставляют , а спросишь ты что сюда машину поставил , не пройти же , нет бы в лужу ставил на дороге и мешал другим машинам , так эта морда на тротуар ставит , боится ,что проезжающие кому он мешает шину проколят , на людей пофигу , обходите меня по лужам , я царь , уроды

Гость
17 янв 2020 в 18:38

Мы разучились прощать, всякое бывает. Зачем раздувать скандал, если на момент написания, ситуация разъяснилась и были принесены извинения?

Тихий наблюдатель
17 янв 2020 в 17:45

Что-то автор публикации поскромничала сообщить, как неадекватная мамашка разместила в первую очередь свои вопли в сообществе "Барахолка". Вопли начинались заголовком "Водитель-педофил" (!!!), и дальше мамаша кричала, что вместе с папаней найдет и убьет водителя. Озвучивала также номер его машины, по которому без труда можно идентифицировать самого гражданина, обвиненного не много не мало в "педофилии". Когда дуре стали говорить, что она дура и голословно обвиняет водителя в тяжком уголовном преступлении - педофилии - она тупо закрыла возможность для размещения комментариев. Такая вот пострадавшая мамашка.