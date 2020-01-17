Мама плакала и бежала за машиной: в Ярославле таксист увез 3-летнюю девочку. Аудиозапись разговора

— Я отстегиваю ребёнка, говорю «Подождите, достану ее», — рассказала Ксения Гордеева. — Выхожу из машины, начинаю обходить, а водитель по газам. Благо двор, я несусь за ним, бегу почти за багажником, ору очень громко.

В Ярославле таксист увез 3-летнюю девочку, оставив ее маму на улице. Всё произошло вчера, 16 января. Девушка вызвала такси «Максим», чтобы с дочкой поехать на занятия музыкой. Когда машина подъехала к месту, ярославна отстегнула ребенка от детского кресла и предупредила о том, что сейчас будет доставать малышку.

Девушка рассказала, что как только она начала отставать от машины, решила прыгнуть в стоящую припаркованную машину, за рулем которой сидел мужчина и ждал своего начальника. Ксения написала, что умоляла мужчину ехать за такси, а сама в это время начала дозваниваться оператору.



— Через пару кварталов догоняем, в этот момент я дозвонилась в такси, меня соединили с ним, — вспоминает Ксения. — Я ору: «Остановись, тварь, стоять! Я догнала тебя!» Он разворачивается, по газам — и в другую сторону, мы за ним. Ещё метров 200 проезжает, двор узкий, мы догоняем. Остановился, выходит из машины и говорит: «А я думаю, что вы бежите за мной, наверное, забыли что-то».



Девушка уверена, что произошедшее — не случайность, а вот в пресс-службе такси «Максим» утверждают, что произошло недоразумение, и водитель не думал похищать 3-летнюю девочку.



— Водитель решил, что женщина уже вышла из машины вместе с ребенком, и уехал. Когда она связалась с ним через операторов, он сразу же пообещал вернуться обратно. В записи разговора слышно, что водитель тоже обеспокоен случившимся. Он ускорил движение, так как хотел быстрее приехать к дому, где высадил пассажирку. А когда понял, что женщина едет за ним, сразу остановился. Все завершилось благополучно, водитель вернул ребенка и многократно извинился перед пассажиркой за свою невнимательность, — заверили в пресс-службе такси.