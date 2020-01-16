«Кричал, когда его доставали»: трамвай в Ярославле переехал мужчину

В Ярославле сегодня, 16 января, в Дзержинском районе под колесами трамвая оказался мужчина. Это произошло около восьми вечера. Люди, которые находились в этот момент рядом с местом происшествия, сняли происходящее на телефон и разместили фотографии в группе во «ВКонтакте».





— Его когда сбили, минут через 5 он пытался рукой шевелить, но у него не получалось, так как 2 колеса ему по руке проехали. Потом начали доставать его, он кричал, — написала Юлия Соболева.



— Авария произошла в 19:52 в Брагино около дома № 1 по улице Труфанова, — сообщили в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Человек оказался под вагоном. На место были направлены скорая медицинская помощь, спасатели Центра обеспечения действий по ГО и ЧС и полиция. На время ликвидации происшествия трамваи № 5 и 7 были закольцованы на улице Невского.



Как стало известно порталу 76.RU, пострадавшему мужчине 33 года. Он жив, но получил серьезные травмы.