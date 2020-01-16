В Рыбинске мужчина умер в поликлинике

Всё произошло в Рыбинской центральной районной поликлинике

В Рыбинской центральной районной поликлинике умер пациент. Мужчине стало плохо, когда он стоял в регистратуру.



Как рассказали другие пациенты, посетителю (на вид ему больше 60 лет) стало плохо с сердцем. Ему пытались помочь, но не смогли.

— Ему оказали помощь, но это не спасло! Сердечная недостаточность, говорят. На приём пришёл человек, а врача нет! — рассказал 76.RU свидетель произошедшего.

По предварительным данным, пациент имел хронические проблемы со здоровьем сердца.

В областном департаменте здравоохранения рассказали, что случилось 15 января в поликлинике.