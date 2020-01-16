В Рыбинске мужчина умер в поликлинике

В Рыбинской центральной районной поликлинике умер пациент. Мужчине стало плохо, когда он стоял в регистратуру.
Как рассказали другие пациенты, посетителю (на вид ему больше 60 лет) стало плохо с сердцем. Ему пытались помочь, но не смогли.
— Ему оказали помощь, но это не спасло! Сердечная недостаточность, говорят. На приём пришёл человек, а врача нет! — рассказал 76.RU свидетель произошедшего.
По предварительным данным, пациент имел хронические проблемы со здоровьем сердца.
В областном департаменте здравоохранения рассказали, что случилось 15 января в поликлинике.
— Пациент длительное время страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, и находился на диспансерном наблюдении в Рыбинской центральной районной поликлинике. Визит в поликлинику был связан с необходимостью выполнения планово-диагностического обследования, назначенного участковым врачом. Ухудшение состояния произошло внезапно. Реанимационные мероприятия были выполнены в полном объеме, но эффекта не принесли, — ответили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
В прошлом году в одной из больниц Рыбинска появилось ноу-хау, чтобы снизить время ожидания: талончик в очередь, чтобы «просто спросить».