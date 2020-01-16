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В Рыбинске мужчина умер в поликлинике

Подробности происшествия в Ярославской области

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Всё произошло в Рыбинской центральной районной поликлинике&nbsp;&nbsp;

Всё произошло в Рыбинской центральной районной поликлинике  

В Рыбинской центральной районной поликлинике умер пациент. Мужчине стало плохо, когда он стоял в регистратуру.

Как рассказали другие пациенты, посетителю (на вид ему больше 60 лет) стало плохо с сердцем. Ему пытались помочь, но не смогли. 

— Ему оказали помощь, но это не спасло! Сердечная недостаточность, говорят. На приём пришёл человек, а врача нет! — рассказал 76.RU свидетель произошедшего. 

По предварительным данным, пациент имел хронические проблемы со здоровьем сердца. 

В областном департаменте здравоохранения рассказали, что случилось 15 января в поликлинике.

— Пациент длительное время страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, и находился на диспансерном наблюдении в Рыбинской центральной районной поликлинике. Визит в поликлинику был связан с необходимостью выполнения планово-диагностического обследования, назначенного участковым врачом. Ухудшение состояния произошло внезапно. Реанимационные мероприятия были выполнены в полном объеме, но эффекта не принесли, — ответили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. 

В прошлом году в одной из больниц Рыбинска появилось ноу-хау, чтобы снизить время ожидания: талончик в очередь, чтобы «просто спросить».

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КОММЕНТАРИИ (4)

ваш господин
16 янв 2020 в 16:50

еще одним ртом меньше